کاهش اثرات بلایای طبیعی نیازمند اهتمام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو همزمان با فرارسیدن روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی گفت: باید سه فاکتور اساسی مدیریت، پیشگیری و آموزش را در این موضوع مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: فارغ از هرگونه پیش داوریها، حقیقت موجود در این خصوص نشان از وجود برخی کم کاری ها دارد که مهمترین

ضعف موجود تعامل بین بخش دستگاه های مسئول است.

این مسئول عنوان کرد: امداد و نجات تنها، یک فاز از مدیریت بحران و کنترل آسیب های موجود در حوادث طبیعی است، آنچه که باید به عنوان اصل مورد توجه قرار گیرد شناسایی حلقه های مؤثر در افزایش ابعاد فاجعه است.

آجرلو ادامه داد: بحث رعایت اصول اولیه ساخت و ساز اماکن مسکونی و غیرمسکونی، اقدام عملی در خصوص بافتهای

فرسوده، رعایت ایمنی و استاندارها در بخش های آسیب پذیر از بلایای طبیعی و...امور کاملا زیر ساختی هستند که که بارفع دغدغه های مربوط آنها می توان بیشترین تأثیرگذاری را در موضوع کاهش اثرات بلایای طبیعی ارائه کرد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس یادآور شد: موضوع آموزش همگانی و توانمند سازی افراد در برابر بلایای طبیعی کار یکی، دو روز نیست که هرساله با اجرای مانورهایی بخواهیم بدان جامه عمل بپوشانیم، بلکه لازم است در این حوزه برنامه هایی کاملا اثر گذار را دنبال کنیم که حاصل آن آسیب کمتر در هنگام وقوع حواث طبیعی است.







