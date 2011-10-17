هفته فرهنگی تبریز در خجند گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌در آیین افتتاح این رویداد مهم فرهنگی، تنی چند از مقامات استانی استان "سغد" تاجیکستان، شهردار خجند و سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان سخنرانی کردند.

در این آیین، سنگین اف معاون اول استانداری سغد، با قدردانی از حضور کاروان فرهنگی و هنری شهر تاریخی تبریز در این شهر ابراز امیدواری کرد این رخداد فرهنگی بتواند زمینه های مناسب برای تعامل های فرهنگی وهنری میان این شهر تاریخی را منجر شود.

وی افزود: این اتفاق برای شهر خجند یک رخداد فراموش نشدنی است و در دفتر زرین این شهر ثبت خواهد شد.

"میر خالق اف"، شهردار خجند نیز برگزاری هفته فرهنگی تبریز در خجند را اقدامی مهم و اثرگذار در توسعه مناسبات بین تبریز و خجند توصیف کرد.

وی حضور هنرمندان تبریزی در عرصه های موسیقی، تئاتر، شعر و ادبیات در شهر خجند را اتفاقی فراموش نشدنی برای اهالی فرهنگ و هنر این شهر خواند اضافه کرد: برگزاری این گردهمایی در شهر خجند با وجود نقطه پیوندی چون کمال الدین مسعود خجندی، میان مردم شهر باستانی خجند و تبریز به نوعی وفاق و همدلی منجر خواهد شد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز نیز در این آیین با ابراز مسرت از حضور هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر شهر تبریز، گفت: این رخداد فرهنگی می تواند زمینه ای برای ارتقای زمینه های همدلی و مودت میان مردم تبریز و خجند باشد.

حسین نجفی افزود: برگزاری این آیین به عنوان سرآغازی بر گسترش تعاملات فرهنگی میان این دو شهر خواهد بود و شکی نیست با تقویت زمینه های تعامل در عرصه های گوناگون می توان به بر گسترش مناسبات افزود.

رئیس ستاد برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان، با اشاره به سابقه دیرین شناخت این دو اقلیم فرهنگی گفت: تبریز و خجند سابقه ای طولانی در آشنایی با همدیگر دارند و شیخ کمال خجندی، بر تقویت این زمینه شناخت افزوده است.

وی بیان کرد: هفته فرهنگی تبریز در اهداف خود امیدوار است که شناختی مناسب از فرهنگ و هنر تبریز را برای اهالی فرهنگ دوست خجند نمایان کند و مردم این دیار را با فرهنگ، هنر و تاریخ کهن تبریز آشناتر کند.

نجفی ادامه داد: تبریز نیز آمادگی خود را برای برگزاری هفته فرهنگی خجند در تبریز اعلام می کند و مصمم است که زمینه افزایش شناخت از خجند را برای مردم تبریز فراهم سازد.