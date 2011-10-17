450 هکتار باغات دانه دار در کوهستانهای گلستان احداث شد

قاسم حسینعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باتوجه به احداث باغات سرد سیری در مناطق کوهستانی استان از جمله سیب، آلبالو، گیلاس و ... که هر ساله با توجه به تقاضای زارعین سطح این باغات در حال افزایش است.



وی در ادامه گفت: اکثر باغداران مناطق کوهستان قبل از شروع سرما اقدام به برداشت محصول خود می کنند و در حال حاضر بیش از 450 هکتار باغات دانه دار در استان وجود دارد.



وی همچنین از برداشت فندق از باغات احداثی در شهرستان علی آباد کتول خبر داد.



مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: باغات فندق احداث شده در سال های 86-85 در شهرستان علی آباد کتول در سال جاری به بار دهی رسیدند که برداشت آن توسط باغداران منطقه انجام شده است.

حسینعلی افزود: سطح باغات احداثی بیش از 2.5 هکتار است که با توجه به اجرای دستورالعمل های بهزراعی باغی در سالجاری موفق به برداشت محصول از آن شده اند.

وی گفت: میزان برداشت با توجه به سن درخت حدود یک تن گزارش شده است .

