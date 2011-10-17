لوح فشرده مجموعه آثار حکیم ابوعلی سینا تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ارتباطات مرکز نور از تولید لوح فشرده مجموعه آثار حکیم ابوعلی سینا برای اولین بار خبر داد و گفت: هدف از تولید این مجموعه آثار جمع آوری و عرضه یکجای مجموعه آثار ابوعلی سینا به جامعه علمی کشور بوده است.
اکبر پوست چیان افزود: متن کامل 77 عنوان کتاب، شرح، ترجمه و حاشیه در 100 جلد در قالب 11 موضوع از جلمه؛ الهیات، نبوت، معاد، حکمت مشاء، حکمت عملی، طبیعیات، علوم غریبه، منطق، ادبیات، طب، ریاضیات، فیزیک و سیاست پیرامون حکیم ابوعلی سینا در این لوح فشرده گنجانده شده است.
وی ارتباط میان کتب با شروح و ترجمه آنها در برنامه را از قابلیت های پژوهشی این لوح فشرده عنوان کرد و اظهار داشت: متن کامل 9 عنوان فرهنگ نامه در 13 جلد به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی از دیگر محتویات این برنامه است.
مدیر پایگاه نورسافت افزود: جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتب، متن کامل قرآن کریم با ترجمه فارسی و قابلیت جستجو در آیات، نمایش 24 قطعه فیلم مربوط به زندگانی حکیم و شخصیت شناسی ابوعلی سینا و اطلاعاتی چند درباره کتب و مولفان برنامه از دیگر قابلیت های پژوهشی و تحقیقی لوح فشرده مجموعه آثار حکیم ابوعلی سینا است.
قم - خبرگزاری مهر: لوح فشرده مجموعه آثار حکیم ابوعلی سینا به دو زبان فارسی و عربی به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در قم تولید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ارتباطات مرکز نور از تولید لوح فشرده مجموعه آثار حکیم ابوعلی سینا برای اولین بار خبر داد و گفت: هدف از تولید این مجموعه آثار جمع آوری و عرضه یکجای مجموعه آثار ابوعلی سینا به جامعه علمی کشور بوده است.
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