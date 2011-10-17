معرفی احمدی بافنده به عنوان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی پس از گذشت یکماه که با سرپرست موقت اداره می شد انتخاب و به زودی محمداحمدی بافنده به عنوان چهارمین مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در زمان مدیریت شهری فعلی معرفی می شود.

فضل الله اسلامی، پیمان سنندجی و حسین تیموری سه مدیر عامل پیشین این سازمان بودند.

بافنده مسئولیت قائم مقام معاونت خدمات شهری شهر تهران را بر عهده دارد. او پیش از این شهردار منطقه یک شهرداری تهران بود.

احمدی بافنده پیش از آنکه به سمت شهرداری منطقه یک برگزیده شود شهردار شهر قم بود و پیش از آن نیز مسئولیت شرکت اتوبوسرانی شهر تهران را بر عهده داشت.

