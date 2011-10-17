برگزاری نمایشگاه موسیقی یک گام به جلو بود

داود گنجه ای قائم مقام خانه موسیقی ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف برگزاری نمایشگاه موسیقی در حاشیه داوزدهین جشن خانه موسیقی به خبرنگار مهر،گفت : نمایشگاه موسیقی ، نمایشگاه کاملی نبود و هنوز جا برای کار بسیار داشت به این معنا که نمایش آثار شنیداری و مکتوب هنر موسیقی به تنهایی کافی نیست بلکه جای خالی سازها و ابزار آلات موسیقی در این نمایشگاه به چشم می خورد که امیدوارم در سال های آینده نواقصی از این دست برطرف شود و شاهد برگزاری نمایشگاهی پربار تر باشیم.

وی در ادامه تقدیر از بانوان هنرمند در عرصه موسیقی را نیکو دانست و گفت : تقدیر از 12 بانو هنرمند در عرصه موسیقی یکی از اقدام های خوب خانه موسیقی بود به این معنا که این تقدیر یک حرکت سمبلیک بود تا این پیام را به برساند که در عرصه هنر ، اندیشه پایدار در عرصه فرهنگ مرد و زن نمی شناسد و هیچ تبعیضی بین هنرمندان قائل نیست در واقع این تقدیرها نشان داد که خانه موسیقی به تبعیض بین هنرمندان قائل نیست ، از این جهت باید این ساختار شکنی را ارج نهاد.

گنجه ای در ادامه با انتقاد به برخی از اعضای خانه موسیقی مبنی بر گله هایی که از نحوه برگزار شدن جشن داشتند گفت : برای انجام یک حرکت فرهنگی علاونه بر بودجه و امکانات ، حرکت جمعی نیز ضروری است و خوشبختانه جشن هرساله خانه موسیقی با حرکت جمعی اعضا اتفاق می افتد که برخی از اعضا به دلیل فعالیت مستمر خود در این نهاد مدنی بیش از دیگران درگیر هستند در واقع به نوعی مسئول هستند ولی متاسفانه انتظارها در برآورده کردن خواسته های هنرمندان گاهی بیش از وقت و انرژی دست اندرکاران جشن است و بعضی از اعضای خانه هم به جای کمک مدام در حال خرده گیری هستند که به اعقتاد من این گونه خرده گیری ها از انصاف به دور است و درنهایت خودشان را زیر سئوال می برند .

قائم مقام خانه موسیقی در پایان صحبت های خود افزود : نام گذاری سه شب از کنسرت های خانه موسیقی به نام برخی از اهالی موسیقی اقدام نیکویی بود چراکه هم نام اساتیدی چون محمد نوری ، عطا جنگوک و اولین و ثمین باغچه بان زنده شد و هم در سایه نام این هنرمندان از برخی از ارکسترهای جوان و مستقل حمایت گردید .