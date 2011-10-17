نسخه نجات هزار خانه تاریخی اصفهان روی کاغذ مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی سقاییان نژاد اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرداری در حد توان و ظرفیت خود در مرمت و بهسازی ابنیه تاریخی اقداماتی انجام داده اما در حال حاضر یک هزار خانه تاریخی به ثبت رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی این آثار رسیده از این رو اجرای هر طرحی در این خانه ها باید با اجازه سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد.

وی با اشاره به عقد تفاهمنامه شهرداری و سازمان میراث فرهنگی جهت مرمت و بهسازی بافت های فرسوده در حدود دو سال پیش تصریح کرد: در این تفاهمنامه حریم محدوده تاریخی در سه درجه یک، دو و سه برای ارتفاع سازی تا ۱۲ متر در نظر گرفته شده و در صورتیکه این مهم عملیاتی میشد امتیازات و جاذبه هایی در این محدوده فراهم می شد همچنین شاهد ارزش افزوده و اعتباراتی جهت بهسازی خانه های تاریخی بودیم که متاسفانه در طی این مدت این تفاهمنامه پیگیری نشده و فقط روی کاغذ مانده است.

وی از نگرانی شهروندان و دوستداران میراث فرهنگی برای از بین رفتن خانه های تاریخی سخن به میان آورد و بیان کرد: اگر تفاهمنامه مربوطه اجرایی شود یک هزار خانه تارخی نجات پیدا می کنند در غیر این صورت نگرانی در این زمینه همچنان ادامه خواهد داشت.

شهردار اصفهان تاکید کرد: امتیازات و در نظر گرفتن جاذبه هایی در بافتهای فرسوده و تاریخی همانند تزریق خون در کالبد این بافتها است زیرا در حال حاضر محدودیت آن بیش از حد است.

12 هزار مالک خانه تاریخی در اصفهان سر در گم هستند

وی به ۱۲ هزار خانه تاریخی در اصفهان و بلاتکلیفی مردم در این خصوص اشاره و تصریح کرد: لازم است سازمان میراث فرهنگی و شرکت عمران و مسکن سازان تعهدات خود را در این زمینه عملیاتی کنند تا مالکان ۱۲ هزار خانه تاریخی از سردرگمی رها شوند و این مهم همت تمام ارگان های مربوطه حتی استانداری را نیز می طلبد.

سقاییان نژاد با ابراز تاسف و نگرانی از وارد شدن خسارت به میدان و گنبد مسجد امام (ره) که ثبت جهانی شده، ادامه داد: لازم است هرچه سریعتر در این رابطه چاره اندیشی شود تا از میراث جهانی به خوبی حفاظت و حراست گردد.

وی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال جهت احیای ابنیه تاریخی و میراثی از سوی شهرداری اصفهان خبر داد و اعلام کرد: مدیریت شهری بیش از هزار میلیارد تومان برای پروژه احیای میدان امام علی (ع)، بدنه سازی شرق چهارباغ و نوسازی بافت فرسوده همت اباد تخصیص داده و تا کنون مدیریت شهری در این رابطه طرح هایی را از جمله محور تاریخی فرهنگی، گردشگری اصفهان حدفاصل دروازه طوقچی، میدان امام علی (ع) بازار بزرگ، مرمت پل های تاریخی شهرستان، خواجو، سی وسه پل، محور تاریخی میدان امام (ره)، بیدآباد، دردشت، جویباره، جلفا و مرمت برج های کبوتر به اجرا درآورده است.

سقائیان نژاد بیان داشت: ۳۳ طرح در بافت تاریخی شهر اصفهان در حال اجراست که علاوه بر اختصاص اعتبار کافی به همکاری تمام ارگان های مربوطه، نیت خیر و وحدت کلمه نیاز دارد تا شاهد تحول در بافتهای فرسوده و تاریخی این کلانشهر باشیم.