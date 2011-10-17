به گزارش خبرنگار مهر، محمد قطبی ظهر دوشنبه در ششمین همایش ایمنی غذا و سلامت جامعه افزود: غذایی رونق اقتصادی بیشتری دارد که پاکتر باشد و غذایی که سالمتر است، گردش مالی، تولید راحتر و سود بیشتری دارد.
وی بیان داشت: وظیفه نظام حاکم ایران، تامین غذای سالم و ایجاد امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه است که باید در این حوزه تمام تلاش خود را بکنند.
قطبی با اشاره به اینکه قرآن سفارشهای زیادی در زمینه غذا و نوع مصرف آن و پرهیز از شکمبارگی و ولع داده است، بیان داشت: نگرش غلط مردم به غذا هیچ تکلیفی را از مسئولان ساقط نمیکند و دلیلی بر کمکاری آنها نمیشود.
مدیر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران به تبع باید این سه ضلع پاکی، سلامتی بیش از اقتصاد در نظر گرفته شود و اهداف خود را بر این اساس قرار دهند.
وی ادامه داد: در صورتی که سه ضلع و استراتژی آن در کنار یکدیگر قرار بگیرد، به یک نقطه مشترک میرسیم که نیازمند یک برنامه دقیق، عمیق و پیچیده است.
قطبی گفت: کمکاری مسئولان به علت نگرش غلط مردم به غذا قابل توجیه نیست.
مدیر امور اجتماعی استانداری اصفهان اضافه کرد: مسئولان کشوری و صنعتگران لازم است بدانند که هیچگاه نباید پاکی و سلامتی غذا را فدای تولید پر سود محصولات غذایی کنند و به دنبال غذایی که از نظر اقتصادی ارزانتر، سالمتر و پاکتر باشند.
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