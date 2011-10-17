مساجد نقش مهمی در پویایی جوانان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جعفری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: همانگونه که مساجد در بیداری مردم در زمان انقلاب اسلامی نقش مهمی را بر عهده داشتند اکنون نیز نقش مهمی را در میان جوانان دارد.

وی با اشاره به اینکه مساجد رسالت خطیری را در مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن بر عهده دارند، تصریح کرد: در این میان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد نیز رسالت مهمی را عهده دار هستند و در حال حاضر در نزدیک به 11هزار مسجد در سطح کشور کانون فرهنگی و هنری داریم.

جعفری ادامه داد: در نظر داریم تا پایان سال جاری این تعداد به 13 هزار کانون افزایش و تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز این تعداد به 20 هزار کانون برسد.

طرح تلاوت نور در 30 هزار مسجد کشور اجرا می‌شود

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور در ادامه سخنان خود همچنین به طرح تلاوت نور نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در 30 هزار مسجد در سطح کشور مجری طرح تلاوت نور هستند.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: تاکنون بیش از 500 باب کتابخانه نور و چهار هزار باب کتابخانه مخزن دار در سطح مساجد کشور افتتاح شده که تنها در شش ماهه نخست سال جاری 300 هزار جلد کتاب به این کتابخانه‌ها اهدا شده است.

جعفری در ادامه سخنان خود تقویت فعالیتهای قرآن محور در مساجد، تقویت روحیه رعایت عدالت، رعایت عدالت فرهنگی، رویکرد توجه به روستاها و توجه ویژه به امر پژوهش را از جمله برنامه‌های این کانون برشمرد.