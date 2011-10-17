سعدی لبخند زد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل امینی، نویسنده کتاب گفت: از آن‌جایی که تا به حال به نقش طنز در اشعار سعدی کمتر توجه شده بود، سعی کردم این گونه اشعار را از غزلیات استاد سخن، گردآوری کرده و به چاپ برسانم.

وی افزود: تلاش کردم با تعمق در غزلیات سعدی و نشان دادن طنز در آثارش، توجه مخاطبان را به طنز اندیشمندانه این شاعر نام‌آور جلب کنم و به جامعه ادبی اشعار طنزگونه او را یادآور شوم.

امینی درباره دلیل گردآوری اشعار طنز سعدی در یک کتاب، گفت: سعدی نگاه طنزآمیزی به جهان پیرامونش داشته که این رویه را می‌توان در اشعار وی به وفور ملاحظه کرد. لذا هدف من بررسی این شگردها و تکنیک‌های طنز‌آوری در اشعار و غزلیات سعدی و شناساندن آن به علاقه‌مندان او بوده است.



این شاعر ادامه داد: این‌ نکته که در روزگار سعدی با توجه به نگاه رندانه‌اش چه مسائلی مدنظرش بوده، همواره توجه‌ام را به خود جلب می‌کرد. در ابتدا فکر نمی‌کردم حجم این کار زیاد شود اما نگاه سعدی نگاهی از جنس طنز است که در ادبیات او زیاد دیده می‌شود.

کتاب «لبخند سعدی»، تولید مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، در 424 صفحه قطع رقعی و در شمارگان 2هزار و 500 جلد توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.