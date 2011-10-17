اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترک مدیر کل ورزش و جوانان و شهردار قم بر تعامل همه جانبه به منظور توسعه بیش از پیش ورزش استان قم تاکید شد.



در جلسه ای که بین عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و محمد دلبری شهردار قم برگزار شد، طرفین در خصوص راهکارهای توسعه ورزش قم در ابعاد مختلف ورزش قم بحث و تبادل داشتند.



در این جلسه که در شهرداری تشکیل شد و در آن محسن رمضان بیگی سرپرست باشگاه صبای قم، رسول منعم معاون توسعه امور ورزش و عنبری معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و معاونان شهرداری نیز حضور داشتند، موضوعاتی راجع به جذب حامی مالی، جذب بخش خصوصی، توسعه ورزش همگانی و ایجاد فضا و امکانات توسعه ورزش در محلات و مناطق محروم مطرح شد.



صعود پست بانک قم به نیمه نهایی لیگ برتر کبدی ساحلی



تیم کبدی پست بانک قم موفق به کسب جواز صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاه های کشور شد.



مسابقات دور برگشت مرحله مقدماتی نخستین دوره لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاه‌های کشور با حضور هشت تیم در سواحل خزر شهر ساری به انجام رسید و طی آن کبدی کاران تیم پست بانک قم موفق به صعود به نیمه نهایی شدند.



در حالی که دور رفت مرحله مقدماتی نخستین دوره رقابت‌های لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاه‌های کشور با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی در مجموعه ورزشی تختی تهران برگزار شد، هیئت کبدی استان مازندران میزبان دور برگشت این رقابت ها بود و این پیکارها در سواحل ساری برگزار شد.



بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی فدراسیون کبدی که بلافاصله بعد از پایان رقابت های مرحله مقدماتی صورت گرفت، مقرر شد مرحله نهایی این رقابت ها به صورت متمرکز و در دو مرحله در شهرهای قم و تهران به انجام برسد تا قهرمان این رقابت ها مشخص شود.



معرفی میزبان دیدار صبا و پیام فارس در جام حذفی فوتبال



میزبان دیدار تیم های فوتبال صبای قم و پیام مخابرات فارس در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال امروز تعیین خواهد شد.



قرعه‌کشی دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی بیست‌ و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور فردا در فدراسیون فوتبال برگزار می شود و طی آن میزبان دیدار تیم های فوتبال صبای قم و پیام مخابرات فارس در این مرحله شناخته می شود.



بعد از مشخص شدن اینکه صبای قم و پیام مخابرات فارس باید در یکی از مهم‌ترین دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به مصاف یکدیگر بروند، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال فردا قرعه‌کشی برای تعیین میزبان این دیدار را انجام خواهد داد.

