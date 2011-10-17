آزمایشات زمین شناسی و ژئوالکتریک در معدن نمک چهرآباد زنجان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه فعالیت گروه باستان شناسی در سایت تاریخی معدن نمک چهرآباد زنجان، آزمایشات زمین شناسی و ژئو مورفولوژی، گیاه شناسی، ژئوالکتریک و ... که همگی در راستای بدست آوردن دید بهتر از نحوه زندگی معدن کاران (معدن نمک چهرآباد) و جوامع دوره هخامنشی و ساسانی و محیط زیست منطقه در دوره باستان در حال انجام است.

متخصصین ژئو الکتریک، آزمایشات و بررسی های خود را به منظور پی بردن به احتمال وجود تونلها و راه روهای احتمالی در لایه های پایین معدن انجام دادند.

معدن نمک چهرآباد زنجان درحال حاضر تنها معدن تاریخی در کشور است که تحقیقات علمی و باستانشناسی در آن جریان دارد.

تاکنون طی کاوشهای باستانشناسی در این محوطه تاریخی تعداد شش عدد مومیایی به دست آمده است.

کاوشهای باستانشناسی در سایت تاریخی معدن نمک چهرآباد ادامه دارد.



