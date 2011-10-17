به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پیش از ظهر دوشنبه در اجلاس سران لجستیک و ترانزیت کشورهای عضو اکو در بندرعباس بیان کرد: اطمینان دارم راه اندازی این کریدور که در واقع یک کریدور ترکیبی ریلی- دریایی است سرفصل جدیدی از فعالیتهای حمل و نقل را در منطقه اکو باعث خواهد شد.

وی اظهار داشت:‌ بدون تردید تصمیم استراتژیک وزرای حمل و نقل کشورهای عضو اکو که در هشتمین نشست خود در عشق آباد در سال جاری مبنی بر عملیاتی کردن کریدور ریلی بندرعباس- آلماتی که بخشی از کریدور شمال به جنوب است اتخاذ شد به نوبه خود سنگ بنای تحول عظیمی را در ترانزیت کالا از چین، منطقه آسیای مرکزی به سمت منطقه خلیج فارس، فراسوی آن و بالعکس نوید می‌دهد. همچنین این کریدور فرصت‌های طلایی را برای کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی جهت دستیابی ارزان و سریع به آبهای آزاد فراهم آورده است.

نیکزاد اظهار داشت: کریدور بندرعباس- آلماتی به طول سه هزار و 756 کلیومتر ظرفیت تقریبی جابه جایی دو میلیون تن کالا در سال را دارد که مدت سیر آن‌از بندرعباس به آلماتی شش روز خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری‌های بسیار مناسبی را در جهت عملیاتی کردن این کریدور انجام داده که از جمله آن می توان به ایستگاه تعویض بوژی در مسیر سرخس با ظرفیت تعویض 400 بوژی در روز، عملیاتی کردن خط آهن بافق- مشهد به طول تقریبی 800 کیلومتر در سال 2005 که دستیابی کشورهای آسیای مرکزی به آبهای آزاد را یک هزار کیلومتر کاهش داد اشاره کرد.

وی ارائه تخفیفات ویژه دریایی و بندری به ویژه به کشورهای آسیای مرکزی و فراهم کردن تسهیلات لازم در بنادر جنوبی کشور برای این کشورها از جمله کاهش تعرفه مرتبط بر کشتی‌های حامل کالاهای ترانزیتی و ترانسشیتمنتی در بندر عباس و چابهار تا 85 درصد، انعطاف پذیری لازم با کشورهای مسیر قطار در کاهش تعرفه‌های راه آهن در قلمرو کشور، به طوری که تعرفه مسیر سرخس در حدود 15 سال است که افزایش نداشته را از جمله اقدامات و سرمایه گذاری‌های جمهوری اسلامی برای افزایش کالاهای ترانزیتی عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تمامی این موارد ما را بر آن می دارد تا با یک عزم منطقه‌ای مشترک زمینه‌های لازم برای جذب هرچه بیشتر بار و حضور فورواردرها و کریرها در این کریدور را فراهم آوریم.

وی در ادامه اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از 20 مرز رسمی زمینی بین‌المللی با همسایگان خود بیشترین مبادلات ترانزیتی را با کشورهای همسایه خود انجام می‌دهد به طوریکه طی سالیان اخیر ترانزیت کالا از قلمروی کشور رشد مناسبی را داشته است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای هدفگذاری کرده که رقم ترانزیت کالا در سالهای آتی به رقم 30 میلیون تن افزایش یابد.

نیکزاد عنوان کرد: شبکه‌های راه‌های جمهوری اسلامی ایران 192 هزار کیلومتر است که از این میان هزار و 770 کیلومتر آزادراه، 9 هزار و 61 کیلومتر بزرگراه و بالغ بر 20 هزار و 694 کیلومتر راه اصلی است.

همچنین طول راه‌های روستایی کشور تا پایان سال 88 حدود 117 هزار و 645 کیلومتر بوده است.

وی طول شبکه ریلی کشور اعم از خطوط اصلی، فرعی و دو خطه را حدود 12 هزار و 205 کیلومتر عنوان کرد و افزود: این شبکه ریلی سواحل خلیج فارس را در جنوب به دریای خزر متصل می‌سازد همچنین به ترتیب در حدود هزار و 336 و 9 هزار و 891 کیلومتر راه آهن در دست ساخت و مطالعه است.

نماینده دولت در اجلاس اکو افزود: اولویت سیاست‌گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران بر روی حمل و نقل ریلی متمرکز شده به طوری که بر طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته وزارت راه و شهرسازی می‌بایست سالیانه یک هزار کیلومتر خط آهن در کشور ایجاد کرده و خط آهن کشور را از رقم فعلی به حدود 25 هزار کیلومتر در سال 1404 برساند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: 11 بندر تجاری در کشور شامل چهار بندر در سواحل دریای خزر، هفت بندر در خلیج فارس و دریای عمان امکانات مناسب تخلیه و بارگیری و نگهداری کالا با ظرفیت بالغ بر 150 میلیون تن و در حدود 4 میلیون PEUکانتینر را فراهم آورده‌اند.

نیکزاد همچنین خطاب به دبیرکل اکو عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای مصوبات سازمان همکاری های اقتصادی اکو و نیز به منظور گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با اعضای اکو، راه اندازی قطار کانتینری اکو در مسیر اسلام آباد- تهران- استانبول در سال 2009 که در راستای عملیاتی نمودن مسیر جنوبی کریدور راه آهن سراسری آسیایی اسکاپ و اتصال خط آهن پاکستان به جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و نهایتاً به اروپا صورت گرفت که یکی از تجربیات موفقی بود که الگوی آن می‌تواند در راه‌اندازی کریدور بندرعباس- آلماتی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: این کریدور با عملیاتی شدن یکی از مهمترین پروژه‌های زیربنایی ریلی در سطح ملی و منطقه‌ای یعنی خط آهن کرمان- بم- زاهدان به طول 540 کیلومتر که توسط متخصصان ایران وی از محل اعتبارات می ساخته شده همراه شود. همچنین در این راستا انتظار می رود به منظور ایجاد محدودیت بیشتر برای فورواردرها و صاحبان بار در این مسیر بازسازی خط آهن کویته- تفتان در قلمرو پاکستان و نیز احداث خط آهن دور دریاچه وان در ترکیه مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تصمیم سران اکو در دهمین اجلاس خود مبنی بر راه اندازی کریدور جدید ریلی با عرض استاندارد از مسیر چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به طول تقریبی دو هزار کیلومتر از جمله ابداعاتی است که می‌تواند محور اتصال شرق و غرب را عملیاتی کند.

وی عنوان کرد: در این خصوص مایلم به اطلاع‌ برسانم که حسب تصمیمات متاخذه در قالب مصوبات اکو جمهوری اسلامی ایران مبلغ یک میلیون دلار جهت مطالعه خط آهن در تاجیکستان توسط شرکت مشاورین ایرانی مترا را اختصاص داد.

نیکزاد بیان کرد:‌ احداث خط آهن میان جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان به طول 900 کیلومتر از دیگر پروژه‌های مهم در منطقه اکو است.

وی افزود: در خلال هشتمین اجلاس وزرای حمل و نقل اکو از خط آهن گرگان- اینچه برون در قلمرو کشور و نیز اترک- برکت در قلمرو ترکمنستان بازدید به عمل آوردند و در صورت لازم جهت تسریع در تکمیل این خط براساس برنامه زمان بندی شده را صادر نمودند.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: راه اندازی کاروان جاده‌ای راه ابریشم اکو در سال 2010 اقدامات صورت گرفته در راستای طرح ویژه مشترک برای رانندگان اعضای اکو، عملیاتی نمودن بیمه شخص ثالث اکو موسوم به کارت سفید، همگی از تلاش‌هایی است که توسط اعضا و در راستای اجرای موافقت‌نامه چارچوب حمل و نقل ترانزیت اکو (TTFA) صورت گرفته که انتظار می رود با تلاش مضاعف اعضا شاهد به ثمر نشستن کامل این پروژه‌ها در منطقه اکو باشیم.