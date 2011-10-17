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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

تحولات افغانستان/

ترور نافرجام یک مقام امنیتی/جنایت افراد مسلح در آتش زدن اعضای یک خانواده

ترور نافرجام یک مقام امنیتی/جنایت افراد مسلح در آتش زدن اعضای یک خانواده

کابل - خبرگزاری مهر : مقامات افغانستان از کشته و زخمی شدن 20 نفر در رویدادهای جداگانه در شمال و غرب این کشور در 24 ساعت گذشته خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، در اولین رویداد، صبح امروز یک مهاجم انتحاری خودروی حامل رئیس سازمان امنیت ولایت فاریاب را در شمال افغانستان هدف قرار داد و مواد همراه خود را منفجر کرد.

"محمد جاوید بیدار" سخنگوی والی ولایت فاریاب به خبرنگار مهر گفت : پنج کارمند سازمان امنیت ملی همراه با رئیس آن زخمی شده و یک کودک هفت ساله جان باخت.

بنا به اظهارات این مقام افغان، هدف مهاجم انتحاری، رئیس سازمان امنیت ولایت فاریاب بوده است.

اما "لعل محمد احمدزی" سخنگوی پلیس در شمال افغانستان آمار کشته ها و مجروحان را 15 نفر اعلام کرد.

همچنین در رویداد دیگر، افراد ناشناس در یک جنایت هولناک، سه عضو یک خانواده را شب هنگام در شهر هرات کشتند و اجساد آنها را آتش زدند.

کد مطلب 1435371

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