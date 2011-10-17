به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور پیش از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه مراسم بازدید از اردوگاه اسکان اضطراری و نمایشگاه تجهیزات فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اردوگاه 50 نفره که در بوستان ولایت واقع شده است برای مواقعی که بحرانی بوجود می آید پاسخگوی نیازهای ما خواهد بود.

وی با بیان اینکه شرایط ما در زمان مقابله با بحران نسبی است، گفت: در حال حاضر حوادث زیادی در دنیا بوقوع می پیوندد که نمونه اش سونامی ژاپن بود و این کشور با وجود آمادگی نتوانست در حادثه اخیر به خوبی مدیریت بحران داشته باشد.

قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در حوزه مدیریت بحران عنوان کرد: در حوزه مقابله با بحران اقدامات خوبی صورت گرفته است و با توجه به تصویب قانون سازمان مدیریت بحران کشور رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور، رئیس جمهور است که 13 وزارتخانه و15 نهاد و سازمان عضو آن هستند.

نجار با اشاره به اینکه دو موضوع "شناخت وضع موجود" و "رسیدن به وضعیت ایده آل" در دستور کار ما قرار دارد، عنوان کرد: 4 مرحله برای مدیریت بحران تعریف شده است که شامل پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و آمادگی برای مقابله و بازسازی و بازتوانی است.

به گفته وزیر کشور در مرحله پیش بینی و پیشگیری دارای آمادگی نسبی هستیم و دستگاه های پیشرفته ای را در رابطه با پیش بینی زمان وقوع زلزله خریداری کرده ایم.

وی تصریح کرد: همچنین رئیس جمهور دستور تسهیل یکصد میلیارد تومان برای مقابله با بحران تهران ابلاغ کرده است.

نجار با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام شده برای هر استان یک یا چند استان معین تعریف شده است تا در زمان بروز حوادث به مدیریت بحران بپردازند، خبر از تکمیل شدن طرح ملی کاهش خطرپذیری داد.

وزیر کشور افزود: هم اکنون 34 نوع حادثه طبیعی امکان وقوع در دنیا دارد که وقوع بیش از 20 مورد آن در ایران محتمل است.

قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور در ادامه به مقاوم سازی مسکن روستایی اشاره کرد و افزود: هم اکنون 200 هزار مسکن روستایی در حال مقاوم سازی است و همچنین تا کنون یک میلیون و 400 هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شده است.

نجار تصریح کرد: بر خلاف گذشته زلزله های 5 - 4 ریشتری که در کشور رخ دهد هیچ تلفاتی به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه موضوع آموزش برای ما بسیار حائز اهمیت است، گفت: تا کنون هزار نفر از مدیران ما در سطح کشور آموزش های لازم را برای مقابله با بحران دیده اند.

وزیر کشور نقش سازمان های مردم نهاد را در مدیریت بحران بسیار حائز اهمیت توصیف کرد و افزود: استفاده از مشارکت های مردمی در زمان وقوع حادثه بسیار مهم است.

به گفته نجار همچنین مدیریت یکپارچه بحران در شرایط بروز حوادث بسیار حائز اهمیت است.

قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه دستگاه ها نباید در شرایط بحران در حیطه وظایف یکدیگر دخالت کنند، گفت: هر دستگاهی در زمان وقوع بحران وظایفی بر عهده دارد که باید به آن عمل کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص میزان خسارت سالیانه کشور از حوادث طبیعی کشور گفت: در حال حاضر آماری ندارم و باید در این زمینه مطالعه کنم. اما به هر حال کشور ما از جمله کشورهای حادثه خیز دنیاست و ما توانسته ایم با مقاوم سازی مسکن روستایی میزان خسارت را به حداقل برسانیم.