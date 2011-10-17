سد چپرآباد سال 92 آماده افتتاح می شود/ تاخیر 6 ساله در اجرای پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، علی زنجانی حسنلویی صبح دوشنبه در جریان بازدید از روند اجرای عملیات سیلوی نالوس اشنویه ضمن ابراز تاسف از تعلل در پایان عملیات اجرایی سد چپرآباد اشنویه بر روی رودخانه گدار، افزود: هم اکنون پیمانکار سابق این سد خلع ید شده و با انتخاب پیمانکار جدید، وزارت نیرو با 45 هزار میلیارد ریال استقراض از سیستم بانکی در صدد اجرای این پروژه بوده که تا دو سال آینده این سد به بهرهبرداری میرسد.
وی با انتقاد از وضعیت روند عملیات عمرانی سد چپرآباد، اظهار داشت: این سد باید در سال 86 به بهره برداری می رسید ولی متاسفانه تا کنون به دلیل برخی تخلفات پیمانکار آماده بهره برداری نشده است.
وی اجرای این طرح برای جلوگیری از هدر رفت آب را یکی از نیازهای اصلی کشاورزان منطقه دانست و بیان داشت: سد چپرآباد جهت تأمین سالانه 255 میلیون مترمکعب آب کشاورزی اراضی دشت نقده، احداث شبکه آبیاری و زهکشی در سطح 36 هزار هکتار و کنترل سیلاب بر روی رودخانه کانی رش از سرشاخه های گدارچای احداث شده است.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی همچنین از روند تخصیص بودجه توسط معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری در مناطق سردسیر و شهرهای آذربایجان غربی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بعد از گذشت هفت ماه از سال، بودجه اجرای طرحهای عمرانی تخصیص یافته که زمان اجرای پروژه به دلیل سردسیر بودن منطقه به پایان رسیده است.
حسنلویی با اشاره به تلاش انجام شده برای حل محرومیت و ایجاد اشتغال و رفاه مردم منطقه، ادامه داد: در سایه نظام اسلامی و تلاش و همکاری مردم و مسئولان و با همت نمایندگان مجلس در آینده نزدیک هیچ روستای بدون راه آسفالت در اشنویه وجود نخواهد داشت.
وضعیت ساختمانهای مدارس اشنویه اسف بار است
وی با تشریح وضعیت اسف بار ساختمانههای مدارس منطقه نیز گفت: با وجود تمام تلاشها احتیاج شدید به احداث مدارس جدید وجود دارد و این مدارس در شان مردم این منطقه نیست که با تلاش استاندار و نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای امسال 300 میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی برای نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی هزینه میشود.
این مسئول با اشاره به اهمیت معبر مرزی اشنویه در رشد و توسعه همهجانبه شهرستان، افزود: در تابستان سال جاری استاندار آذربایجان غربی در سفر به اشنویه خبر آغاز فعالیت این معبر را اعلام کرد که با توجه به ناامنیهای اخیر در مرزهای غرب کشور این وعده محقق نشد.
زنجانی اظهار داشت: با توجه به پایان عملیات متلاشی شدن گروهک پژاک دولت اقلیم کردستان کنترل مرزهای کشور با عراق را تقبل کرده و با تامین امنیت مرز آسفالت جاده معبر مرزی انجام و به زودی فعالیت معبر مرزی آغاز میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از وضعیت نابسامان امکانات بهداشتی و درمانی دراشنویه نیز انتقاد کرد و گفت: از طرف تمام مسئولان قبلی، از مردم منطقه به دلیل عدم وجود امکانات درمانی عذرخواهی کرده و با جدیت آغاز عملیات اجرایی بیمارستان 64 تختخوابی اشنویه را پیگیری میکنیم.
وی در ادامه با اشاره به اخذ مجوز برای راه اندازی دانشگاه آزاد در اشنویه، بیان داشت: شورای اسلامی شهر اشنویه باید با حل مشکل زمین اهدایی به دانشگاه، مسیر رشد، توسعه و حرکت فرهنگی و اعتلای منطقه را هر چه زودتر فراهم کرده که در صورت اهدای زمین، پذیرش دانشجو در این دانشگاه به زودی آغاز میشود.
سیلوی 50 هزار تنی بخش نالوس اشنویه در زمینی به مساحت 21 هزار مترمربع احداث میشود و برای پایان عملیات اجرایی این طرح بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده که از اعتبارت سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاری بخش بانکی تامین و پرداخت میشود، با بهرهبرداری از این سیلو برای بیش از 30 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد میشود که با 60 درصد تسهیلات بانکی و 40 درصد سرمایهگذاری بخش خصوصی در مدت کمتر از یک سال احداث میشود.
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