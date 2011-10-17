هفته فرهنگی ورزشی "قبا" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله کاظمی زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: هفته فرهنگی ورزشی قبا عنوان برنامه ای است که به مناسبت هفته تربیت بدنی از سوی فرهنگسرای پایداری در رشته های متنوع ورزشی طراحی و تدوین شده است.



وی هدف از برپایی این نمایشگاه را آشنایی شهروندان با تجهیزات استاندارد ورزشی، آشنایی با اصول علمی ورزش و سلامتی از طریق خواندن کتابهای تخصصی همچنین ارائه کالاهای ورزشی با کیفیتی است که در ایران تولید می شود عنوان کرد.



کاظمی زاده تاکید کرد: در این نمایشگاه خانواده ها می توانند از لوازم ورزشی متنوع ، استاندارد و با کیفیت عالی دیدن کرده و اجناس مورد نیازشان را خریداری کنند.



رئیس فرهنگسرای پایداری برپایی پایگاه سلامت ورزشی ویژه ورزشکاران را از برنامه های دیگر فرهنگسرا در هفته تربیت بدنی برشمرد.



به گفته کاظمی زاده ایجاد کلینیک آسیب شناسی ورزشی، ورزش درمانی (پزشکی)، رفع مشکلات فیزیکی و آناتومی ورزشکاران همچنین انجام آزمایش های لازم و شناسایی مشکلات و آسیب های ورزشکاران در پایگاه سلامت از فعالیت های این پایگاه به صورت رایگان به شمار می رود.



برپایی مسابقات ورزشی در رده های سنی مختلف در رشته هایی چون: فوتبال دستی، دارت ، طناب کشی ، چرخ تانک و کفش چندنفره از سایر برنامه های هفته فرهنگی ورزشی قبا است.



علاقه مندان برای شرکت و استفاده از برنامه های یاد شده می توانند به فرهنگسرای پایداری واقع در پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا مراجعه و یا با شماره های 3-22888780 تماس بگیرند.

