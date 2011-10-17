همیاران سبز در شهر زنجان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ملک‌محمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با روز جهانی کودک به صورت نمادین چهار کودک به عنوان همیاران فضای سبز انتخاب شدند.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری مهدهای کودک و مدارس گسترش می‌یابد، تصریح کرد: انتخاب همیاران فضای سبز به منظور توسعه فضای سبز و توسعه فرهنگ نگهداری فضای سبز در بین شهروندان انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان افزود: همیاران فضای سبز، سفیران و نمایندگان سازمان فضای سبز در بین مردم هستند.

ملک محمدی با بیان اینکه شهروندان باید با چگونگی حفظ و توسعه فضای سبز آشنا شوند و با نگهداری صحیح از فضای سبز در گسترش این فضاها کمک کنند، ادامه داد: با توجه به گسترش محیط شهری و افزایش جمعیت، باید علاوه بر تلاش مسئولان، مشارکت مردمی نیز وجود داشته باشد تا بتوانیم شهر را به سمت داشتن فضای سبز مناسب و استاندارد سوق دهیم.

وی افزود: علاوه بر توسعه فضای سبز، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی نیز برای نگهداری از فضاهای سبز اجرا می‌شود.