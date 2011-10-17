خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مشکلات باشگاه ذوب‌آهن و احتمال انحلال تیم‌های غیر فوتبالی آن، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در رابطه با بحث انحلال رشته‌های غیر فوتبالی باشگاه پیش از ظهر امروز نشستی با اسماعیلی معاون سیاسی و امنیتی استانداری داشتم و قرار شد عصر امروز در محل استانداری با حضور مسئولان ارشد استانداری، کارخانه و باشگاه نشستی اضطراری خواهیم داشت که امیدوارم با حمایت‌های مسئولان این مشکل به بهترین شکل برطرف شود.

وی اضافه کرد: وقتی تیم‌‍‌های هندبال و بسکتبال ذوب‌آهن از لیگ کنار بکشند، انگیزه سایر تیم‌ها هم برای ادامه مسابقات کاهش یافته و ممکن است آنها هم از حضور در رقابت‌ها انصراف دهند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد تیم‌‍‌های هندبال و بسکتبال ذوب‌آهن نمایندگان ایران در مسابقات باشگاه‌های آسیا هستند و به عنوان یک تیم ایرانی باید از آنها بصورت ویژه حمایت شود.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: موفقیت‌های تیم‌‍‌های هندبال و بسکتبال ذوب‌آهن در باشگاه‌های آسیا، تنها متعلق به باشگاه نیست بلکه بحث استانی و ملی است اما در شرایط حاضر بازیکنان این دو تیم از وضعیت روحی مناسبی برخورددار نیستند. قطعا اگر این دو تیم در مسابقات آسیایی موفق شوند، این موفقیت برای ورزش استان اصفهان و ایران است.

وی با بیان اینکه موفقیت ورزشی یک استان را باید فدای یک رشته کرد و یا یک رشته را فدای موفقیت ورزش استان، تاکید کرد: انحلال رشته‌های ورزشی یک بحران اجتماعی است، به عنوان مثال تیم بسکتبال ذوب‌آهن در رده‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان فعالیت می‌کند و انحلال آن تاثیر منفی در سلامت نسل جوانان و جامعه می‌گذارد.

ابراهیمی در پایان با تاکید بر اینکه رشته‌های دیگر هم حق فعالیت و حمایت شدن را دارند، گفت: بر اساس مصوبه هیئت مدیره باشگاه باید در رشته‌هایی به غیر از فوتبال هم فعالیت می‌کرد و مدیرعامل باشگاه هم مکلف به بستن این تیم‌ها بود. ما تیم‌ها را بستیم و به طور مثال تیم بسکتبال باشگاه اواخر هفته جاری با تیم ماهشهر بازی دارد اما برای حضور در این دیدار مشکل داریم.