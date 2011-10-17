صدور مجوز عامل مهم برای استانداردسازی هیئات مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی صبح دوشنبه در جمع مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: در کشور ما هیئات مذهبی به هیئت مضر، بی خاصیت، استاندارد محوری و شاخص تقسیم می شوند و مشکل هیئات مذهبی مضر باید به طریقی حل شود زیرا این هیئات به دنبال ضربه زدن به فرهنگ عاشورایی هستند.

وی با اشاره به اینکه آمار قمه زنی در سالهای گذشته کاهش یافته است، تصریح کرد: هیئات بی خاصیت، هیئاتی هستند که منابع زیادی را صرف می کنند و از انگیزه و اخلاص لازم برخوردار نیستند.

حجت الاسلام دیلمقانی یادآور شد: شورای هیئات مذهبی باید هیئات بی خاصیت را شناسایی و با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت این هیئات را اصلاح کند.

مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: صدور مجوز ابزار بسیار مناسبی برای استانداردسازی تشکل ها است.

وی ادامه داد: هیئات استاندارد، هیئاتی هستند که برنامه های آنها مورد قبول نظام بوده و از مداح خوب و مورد قبول بهره می برند و در این هیئات مربی قرآن و روحانی وجود دارد و این هیئات در سطح منطقه موثرند و هیئات شاخص نیز هیئاتی هستند که در سایر استانها به عنوان الگو مطرح می شوند.

وی یکی از وظایف شورای هیئات مذهبی را استفاده از پتانسیل های عظیم مردمی برشمرد و گفت: شورای هیئات مذهبی باید در مناسبتهای مختلف با صدور بیانیه موضع خود را در حمایت از کارهای معروف نشان دهند.

حجت الاسلام دیلمقانی ادامه داد: کارت شناسایی مداحان نیز در چهار سطح طراحی شده که به ترتیب به ستایشگران، ذاکران، مداحان و پیرغلامان اعطا می شود و ستایشگران کسانی هستند که رتبه ممتاز کشوری را دارند و ذاکران نیز اساتید ممتازی هستند که شاگرد تربیت می کنند و سطحشان پایین تر از ستایشگران است و مداح نیز کسی است که حداقل ها را دارد یعنی اینکه با علوم و معارف اسلامی آشنا بوده و از تاریخ اسلام شناخت لازم را کسب کرده است و پیرغلام نیز کسانی هستند که سالیان سال عمرشان را در راه امام حسین (ع) صرف کرده اند و کسانی نیز هستند که ادعای مداحی دارند و از تاریخ عاشورا سر در نمی آورند و نادانسته مطالبی را بیان می کنند.