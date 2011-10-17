دهنوی و بیاتی نیا جریمه و محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این جریمه و محرومیت درحالی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام شده است که نارنجی پوشان کرمانی پس از دیدار مقابل سپاهان یک بازی دیگر مقابل پرسپولیس برگزار کرده‌اند.

در رای صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است: دیدار دو تیم مس کرمان و سپاهان اصفهان از سری رقابت‌های لیگ برتر در کرمان مورخ 17/7/90 درحالی برگزار شد که به دلیل تخلف محسن بیاتی نیا، این بازیکن طبق ماده 22 آیین نامه انضباطی به مدت یک جسله از همراهی تیم مربوطه محروم و به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین در رای کمیته انضباطی به محرومیت قاسم دهنوی اشاره شده و خاطر نشان شده است: قاسم دهنوی نیز به دلیل انجام حرکات غیرورزشی از سوی کمیته انضباطی به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و به پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز چهارشنبه هفته گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر از محرومیت این دو بازیکن خبر داد اما ظاهرا براساس بند 28 آیین نامه کمیته انضباطی حکم آنها پس از 72 ساعت به اجرا درآمده است.