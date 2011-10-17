سفر رهبری به استان کرمانشاه هدیه ای الهی برای زاگرس نشینان بود

مصیب چراغی در گفتگو با مهر گفت: این سفر می تواند موقعیتی عالی، ارزشمند، و کارساز برای رفع انبوه نقیصه ها و مشکلات باشد و حرکت شتابنده به سوی توسعه همه جانبه ساختارهای علمی، آموزشی، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، صنعتی و تولیدی است.

معاون فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب پس از 23 سال به استان و استقبال بی نظیر و قابل توجه مردم از معظم له گفت: مردم کرمانشاه با این حضور پر شور و با معنا به همه ثابت کردند که انسان هایی فرهیخته با شعور با فرهنگ و فهیم و آگاه دارای رشد و بلوغ بی همانند سیاسی خونگرم، ولایی و ارزشمدار هستند که می توانند در تمام صحنه های انقلاب در توسعه کشور و استان خود و در حفظ استقلال میهن اسلامی، حامیانی بی بدیل، رزمندگانی پایدار، ولایتمدارانی با بصیرت و مرزبانانی با اقتدار، حضور موثر داشته باشند .

چراغی تاکید کرد: استان کرمانشاه بی هیچ اغراق مرکز عشق و عرفان و ولایت پذیری و ولایتمداری است و حرکت انبوه پیوسته ارزشمند و هوشمندانه اقشار مختلف مردم در آفرینش صحنه های واقعا پرشور و شگفت انگیز و تاریخی و بی بدیل توان عقلانی و روحانی و بلندای عرفان مردم زاگرس را به وضوح نشان داد.

وی خطاب به مدیران و مسئولان استان گفت: مسئولان ما باید قدر این مردم را بدانند و با تمام توان و امکانات خود، در راه خدمتگزاری به آنان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزند.

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: این عطیه ای الهی بر مردم کرمانشاه مبارک باشد و مردم راه رهبری و راه ولایت را تا رسیدن به اهداف بزرگ و بلند حضرت امام (ره) و منویات و فرامین مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای تداوم خواهند بخشید.