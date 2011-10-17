امکان مرمت خانه پروین اعتصامی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه پدری پروین اعتصامی که در محله عودلاجان تهران واقع شده است در طول زمان به دلیل گستردگی آن، به سه قسمت شرقی و غربی و عمارت وسط خانه تقسیم شد که اکنون سه فرد مالک آن هستند. خانه شرقی اکنون به محل موسسه ایکوم تبدیل شده است. اما عمارت وسط خانه و خانه غربی نیز در دست مالک خصوصی است. از آنجایی که رطوبت عامل اصلی تخریب این خانه است، مالک خانه غربی درخواست خروج این خانه از فهرست آثار ملی را به دیوان عدالت اداری داد که با موافقت رو به رو شد.

فرزند مالک خانه غربی به خبرنگار مهر گفت: مشکل این است که می خواهیم خانه را بکوبیم و آن را دوباره بسازیم چون اکنون این خانه قابل سکونت نیست و سازمان میراث فرهنگی هم نمی تواند آن را مرمت کند.

ناصر قاضی تصریح کرد: ملک پشت این خانه خرابه ای متعلق به یک کارخانه بوده است و شنیده ام آن را خریده اند اما از اینکه می خواهند چه تغییری در آن بدهند اطلاعی ندارم. ما به دنبال گرفتن مجوز هستیم تا خانه را از نو بسازیم اما با سر و صدایی که رسانه ها به پا کردند فعلا برای دادن مجوز ما را به این سازمان و آن سازمان پاس می دهند.

وی افزود: برای ساخت و ساز در این زمین مشکل داشتیم چون خانه در فهرست آثار ملی ثبت شده بود به همین دلیل به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم تا این خانه از فهرست خارج شود اما هنوز برای گرفتن مجوز ساخت و ساز مشکل داریم.

قاضی با بیان اینکه امکان مرمت در این خانه وجود ندارد گفت: از نظر من این خانه ارزشی ندارد اما اگر کسی می گوید ارزش تاریخی دارد بیاید خانه را بخرد تا من خانه دیگری بگیرم ولی هیچ کس حتی شهرداری و میراث فرهنگی حاضر نیست این خانه را بخرد.