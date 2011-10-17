به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری هفته فرهنگی تبریز در راستای معرفی فرهنگ و هنر و تاریخ شهر تبریز به مردم کشورهای منطقه صورت گرفته و کشور تاجیکستان و شهر خجند به عنوان یکی از خواهر خوانده های شهر تبریز به عنوان اولین مقصد کاروان هنر و فرهنگ تبریز انتخاب شده است.
حسین نجفی، مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در حاشیه برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی در شهرهای دوشنبه و خجند، استقبال گسترده و چشمگیر مردم تاجیکستان از هنرمندان تبریز را نشانه وجود ریشه های مشترک و ارزشمند هنرها و نمودهای فرهنگی ارائه شده دانست.
وی ضمن قدردانی از همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان و شهرداری شهرهای دوشنبه و خجند، مردم تاجیکستان را مردمی هنردوست و فرهنگ شناس معرفی کرد و گفت: اشتیاق آشنایی با فرهنگ، هنر و هنرمندان تبریز به عنوان یکی از شهرهای تاثیر گذار در روند فرهنگسازی منطقه موجب شده از آغاز برنامه های هفته فرهنگی تبریز، همه روزه تعداد زیادی از شهروندان شهرهای دوشنبه و خجند در برنامه ها و مراسم های کاروان هنری تبریز حاضر شده اند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، نمایشگاه آثار هنری، مفاخر، مشاهیر و ابنیه تاریخی را از بخش های مورد استقبال توسط مردم تاجیکستان معرفی کرد و افزود: غنا و ارزشمندی فرهنگ و هنر کشورمان که به شکلی ویژه در شهر تبریز تجلی یافته، توانسته نظر مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند.
نجفی در ادامه ابراز امیدواری کرد شاهد تسری دستاوردهای این هفته فرهنگی در سطح روابط دو کشور، به ویژه در روابط میان شهرهای تبریز، دوشنبه و خجند باشیم.
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