به گزارش خبرگزاری مهر،‌ برگزاری هفته فرهنگی تبریز در راستای معرفی فرهنگ و هنر و تاریخ شهر تبریز به مردم کشورهای منطقه صورت گرفته و کشور تاجیکستان و شهر خجند به عنوان یکی از خواهر خوانده های شهر تبریز به عنوان اولین مقصد کاروان هنر و فرهنگ تبریز انتخاب شده است .

حسین نجفی، مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در حاشیه برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی در شهرهای دوشنبه و خجند، استقبال گسترده و چشمگیر مردم تاجیکستان از هنرمندان تبریز را نشانه وجود ریشه های مشترک و ارزشمند هنرها و نمودهای فرهنگی ارائه شده دانست .

وی ضمن قدردانی از همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان و شهرداری شهرهای دوشنبه و خجند، مردم تاجیکستان را مردمی هنردوست و فرهنگ شناس معرفی کرد و گفت : اشتیاق آشنایی با فرهنگ، هنر و هنرمندان تبریز به عنوان یکی از شهرهای تاثیر گذار در روند فرهنگسازی منطقه موجب شده از آغاز برنامه های هفته فرهنگی تبریز، همه روزه تعداد زیادی از شهروندان شهرهای دوشنبه و خجند در برنامه ها و مراسم های کاروان هنری تبریز حاضر شده اند .

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، نمایشگاه آثار هنری، مفاخر، مشاهیر و ابنیه تاریخی را از بخش های مورد استقبال توسط مردم تاجیکستان معرفی کرد و افزود : غنا و ارزشمندی فرهنگ و هنر کشورمان که به شکلی ویژه در شهر تبریز تجلی یافته، توانسته نظر مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند .