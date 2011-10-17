نخستین گروه حجاج مازنی رهسپار سرزمین وحی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مشاء زمینی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه اعزام نخستین گروه زائران تمتع مازندران به سرزمین وحی اظهار داشت: نخستین گروه حاجیان مازندرانی، حوالی ساعت 11 امروز، فرودگاه ساری را به مقصد جده ترک کردند.

وی با بیان اینکه عملیات اعزام حجاج مازندرانی تا شنبه آینده ادامه خواهد داشت افزود: شرایط لازم برای اعزام پنج هزار زائر بیت الله الحرام در فرودگاه ساری آماده است.

مدیرکل فرودگاههای مازندران اضافه کرد: امسال برای رفاه حال حجاج اقدامات خوبی صورت گرفته و امکانات بهتری نسبت به سالهای گذشته در فرودگاه ساری فراهم شده است.

مشاء زمینی گفت: فرودگاه ساری از نظر تعداد زائر درسطح فرودگاههای کشور، جایگاه سوم را دارد.

به گزارش مهر، با آغاز پروازهای حج تمتع از آنان با اهدا شاخه گل و توزیع شیرینی و شکلات پذیرایی شدند.

مجموع پروازهای حجاج امسال 274 پرواز بوده که از این تعداد 141 پرواز متعلق به هواپیمایی ماهان و 133 پرواز متعلق به شرکت ایران ‌ایر است.



پروازهای شرکت ماهان از تهران، ساری، ارومیه، شیراز، مشهد، اهواز، بوشهر، زاهدان، رشت و کرمان بوده و پروازهای شرکت ایران ایر از شهرهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، اردبیل، تبریز، گرگان، شیراز، ساری، بندرعباس و یزد انجام می شود.