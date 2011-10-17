اسامی داوران هفته چهارم لیگ آزادگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فغانی را در امر قضاوت این بازی که روز پنجشنبه 28 مهرماه برگزار می شود، حسین رحیمی‌پور و فرهاد خوشنواز همراهی خواهند کرد.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 27/7/90

* استقلال صنعتی - شهرداری یاسوج، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: قهرمان نجفی و فرزاد بهرامی، داورچهارم: روح اله ارشادی

پنجشنبه - 28/7/90

* اتکای گلستان - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان

داور: اسماعیل بابایی، کمک‌ها: جعفر دولابی و علی عرب، داورچهارم: عباس مهدیزاده

* ابومسلم خراسان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: بهرام کیانی و علی اکبر عظیم‌پور، داورچهارم: مهدی کلاکی

* استیل آذین سمنان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی سمنان

داور: غلامحسین اسدی، کمک‌ها: بهرام نقوی و بابک عباسقلی‌زاده، داورچهارم: سعید شمس

* پیکان تهران - سایپای شمال، ساعت 14:45، ورزشگاه ایران خودروی تهران

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و حجت علی رضایی تبار، داورچهارم: علی مطلبی

* کاوه تهران - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای شهر قدس

داور: حمید حاج ملک، کمک‌ها: سخاوت سلیمانی نژاد و جهانبخش آمران، داورچهارم: میثم پورکریمان

* کهر زاگرس لرستان - تربیت یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی درود

داور: محمد کمانی، کمک‌ها: کیانوش داودزاده و محرم ابراهیمی، داورچهارم: نوراله حیدری

* شهرداری اراک - فولاد یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

داور: حسن اکرمی، کمک‌ها: غلامرضا تیموری و امیر بالاورد، داورچهارم: روح اله تیموری

* گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

داور: محمدرضا فغانی، کمک‌ها: حسین رحیمی‌پور و فرهاد خوشنواز، داورچهارم: محمدحسین ترابیان

* نیروی زمینی تهران - نساجی مازندران، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران

داور: غلامرضا مستقیم، کمک‌ها: حمید سیفی آذر و مرتضی کنعانی، داورچهارم: کوپال ناظمی

* شهرداری بندرعباس - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرعباس

داور: محمدرضا خداپرست، کمک‌ها: فرید امیدوار و فرهاد مروجی، داورچهارم: جواد رحیم‌زاده

* پاس همدان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: حمید نظری و محمد بیات ترک، داورچهارم: علی احمدی

* ایرانجوان بوشهر - داماش ایرانیان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: حسین قنبری، کمک‌ها: محمدرضا غنو وحسین مفتاح، داورچهارم: علی مراد سالاری فر