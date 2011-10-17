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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

فغانی در جمع داوران دسته اول/

اسامی داوران هفته چهارم لیگ آزادگان اعلام شد

اسامی داوران هفته چهارم لیگ آزادگان اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدار حساس پاس همدان - آلومینیوم هرمزگان را علیرضا فغانی قضاوت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فغانی را در امر قضاوت این بازی که روز پنجشنبه 28 مهرماه برگزار می شود، حسین رحیمی‌پور و فرهاد خوشنواز همراهی خواهند کرد.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
چهارشنبه - 27/7/90
* استقلال صنعتی - شهرداری یاسوج، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: قهرمان نجفی و فرزاد بهرامی، داورچهارم: روح اله ارشادی

پنجشنبه - 28/7/90
* اتکای گلستان - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان
داور: اسماعیل بابایی، کمک‌ها: جعفر دولابی و علی عرب، داورچهارم: عباس مهدیزاده

* ابومسلم خراسان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: بهرام کیانی و علی اکبر عظیم‌پور، داورچهارم: مهدی کلاکی

* استیل آذین سمنان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی سمنان
داور: غلامحسین اسدی، کمک‌ها: بهرام نقوی و بابک عباسقلی‌زاده، داورچهارم: سعید شمس

* پیکان تهران - سایپای شمال، ساعت 14:45، ورزشگاه ایران خودروی تهران
داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و حجت علی رضایی تبار، داورچهارم: علی مطلبی

* کاوه تهران - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای شهر قدس
داور: حمید حاج ملک، کمک‌ها: سخاوت سلیمانی نژاد و جهانبخش آمران، داورچهارم: میثم پورکریمان

* کهر زاگرس لرستان - تربیت یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی درود
داور: محمد کمانی، کمک‌ها: کیانوش داودزاده و محرم ابراهیمی، داورچهارم: نوراله حیدری

* شهرداری اراک - فولاد یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
داور: حسن اکرمی، کمک‌ها: غلامرضا تیموری و امیر بالاورد، داورچهارم: روح اله تیموری

* گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
داور: محمدرضا فغانی، کمک‌ها: حسین رحیمی‌پور و فرهاد خوشنواز، داورچهارم: محمدحسین ترابیان

* نیروی زمینی تهران - نساجی مازندران، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
داور: غلامرضا مستقیم، کمک‌ها: حمید سیفی آذر و مرتضی کنعانی، داورچهارم: کوپال ناظمی

* شهرداری بندرعباس - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: محمدرضا خداپرست، کمک‌ها: فرید امیدوار و فرهاد مروجی، داورچهارم: جواد رحیم‌زاده

* پاس همدان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: حمید نظری و محمد بیات ترک، داورچهارم: علی احمدی

* ایرانجوان بوشهر - داماش ایرانیان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: حسین قنبری، کمک‌ها: محمدرضا غنو وحسین مفتاح، داورچهارم: علی مراد سالاری فر

کد مطلب 1435403

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