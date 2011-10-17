اسامی داوران هفته چهارم لیگ آزادگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فغانی را در امر قضاوت این بازی که روز پنجشنبه 28 مهرماه برگزار می شود، حسین رحیمیپور و فرهاد خوشنواز همراهی خواهند کرد.
- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
چهارشنبه - 27/7/90
* استقلال صنعتی - شهرداری یاسوج، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: غلامرضا جباری، کمکها: قهرمان نجفی و فرزاد بهرامی، داورچهارم: روح اله ارشادی
پنجشنبه - 28/7/90
* اتکای گلستان - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان
داور: اسماعیل بابایی، کمکها: جعفر دولابی و علی عرب، داورچهارم: عباس مهدیزاده
* ابومسلم خراسان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
داور: اشکان خورشیدی، کمکها: بهرام کیانی و علی اکبر عظیمپور، داورچهارم: مهدی کلاکی
* استیل آذین سمنان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی سمنان
داور: غلامحسین اسدی، کمکها: بهرام نقوی و بابک عباسقلیزاده، داورچهارم: سعید شمس
* پیکان تهران - سایپای شمال، ساعت 14:45، ورزشگاه ایران خودروی تهران
داور: البرز حاجی پور، کمکها: مجید ویشگاهی و حجت علی رضایی تبار، داورچهارم: علی مطلبی
* کاوه تهران - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای شهر قدس
داور: حمید حاج ملک، کمکها: سخاوت سلیمانی نژاد و جهانبخش آمران، داورچهارم: میثم پورکریمان
* کهر زاگرس لرستان - تربیت یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی درود
داور: محمد کمانی، کمکها: کیانوش داودزاده و محرم ابراهیمی، داورچهارم: نوراله حیدری
* شهرداری اراک - فولاد یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
داور: حسن اکرمی، کمکها: غلامرضا تیموری و امیر بالاورد، داورچهارم: روح اله تیموری
* گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
داور: محمدرضا فغانی، کمکها: حسین رحیمیپور و فرهاد خوشنواز، داورچهارم: محمدحسین ترابیان
* نیروی زمینی تهران - نساجی مازندران، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
داور: غلامرضا مستقیم، کمکها: حمید سیفی آذر و مرتضی کنعانی، داورچهارم: کوپال ناظمی
* شهرداری بندرعباس - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: محمدرضا خداپرست، کمکها: فرید امیدوار و فرهاد مروجی، داورچهارم: جواد رحیمزاده
* پاس همدان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
داور: علیرضا فغانی، کمکها: حمید نظری و محمد بیات ترک، داورچهارم: علی احمدی
* ایرانجوان بوشهر - داماش ایرانیان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: حسین قنبری، کمکها: محمدرضا غنو وحسین مفتاح، داورچهارم: علی مراد سالاری فر
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