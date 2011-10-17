«یادگار ماندگار» شعار نوزدهمین هفته کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه 25 مهرماه نشست هم‌اندیشی برگزاری نوزدهمین دوره هفته کتاب با حضور دست‌اندرکاران این هفته فرهنگی، مسئولانی از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه خانه کتاب و همچنین نمایندگان نهادهایی که در برپایی هفته کتاب مشارکت می‌کنند، برگزار شد.

مهم‌ترین مصوبه این جلسه انتخاب شعار نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران بود که حمیدرضا قبادی، مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این‌باره گفت: بیش از 25 شعار پیشنهادی به دبیرخانه هفته کتاب رسید و در نهایت از بین آنها 3 شعار برای رای‌گیری و تصویب نهایی در این جلسه انتخاب شد.

وی با اعلام سه شعار پیشنهادی «هر ماه یک کتاب»، «یادگار ماندگار» و «کتاب هدیه‌ای ماندگار» این شعارها را به رای‌ گذاشت که در نهایت با اکثریت آثار «یادگار ماندگار» به عنوان شعار نوزدهمین دوره هفته کتاب انتخاب شد.

این شعار با هدف ایجاد فرهنگ هدیه دادن کتاب به یکدیگر و ترویج این مفهوم که ماندگار‌ترین هدیه یک کتاب است، از سوی حاضران در جلسه انتخاب شد.

در این جلسه، نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما، اداره کل زندان‌های استان تهران، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دفتر شعر جوان، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، موزه عبرت، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش به طور اجمالی برنامه‌های خود در هفته کتاب را معرفی کردند.