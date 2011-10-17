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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

"شمیم واژه‌ها" از رادیو قرآن پخش می‌شود

"شمیم واژه‌ها" از رادیو قرآن پخش می‌شود

برنامه "شمیم واژه ها" رادیو قرآن روز دوشنبه 27 مهرماه به بررسی واژه‌های قرآنی مترادف با واژه شیطان اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلاوت آیات 112 سوره مبارکه انعام و 50 سوره کهف و بررسی تفاوت ابلیس و شیطان از منظر تفسیر نمونه بر اساس این آیات و 120 سوره طه و نظر علامه طباطبایی در این خصوص از بخش های این برنامه است.

در این برنامه علاوه بر اینکه به بررسی این واژه ها پرداخته می شود در خصوص مدح قرآن و حفظ شدن از شر شیطان و ابلیس نیز نکاتی مهم برای شنوندگان ارائه می شود.

برنامه "شمیم واژه ها" که کاری از گروه قرآن و اندیشه شبکه رادیویی قرآن است روزهای زوج از ساعت 16:45 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.


 

کد مطلب 1435409

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