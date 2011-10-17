به گزارش خبرگزاری مهر، تلاوت آیات 112 سوره مبارکه انعام و 50 سوره کهف و بررسی تفاوت ابلیس و شیطان از منظر تفسیر نمونه بر اساس این آیات و 120 سوره طه و نظر علامه طباطبایی در این خصوص از بخش های این برنامه است.



در این برنامه علاوه بر اینکه به بررسی این واژه ها پرداخته می شود در خصوص مدح قرآن و حفظ شدن از شر شیطان و ابلیس نیز نکاتی مهم برای شنوندگان ارائه می شود.



برنامه "شمیم واژه ها" که کاری از گروه قرآن و اندیشه شبکه رادیویی قرآن است روزهای زوج از ساعت 16:45 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.



