به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، فواد بن عبدالسلام الفارسی وزیر حج عربستان در نشستهای جداگانه ای با کنسول آمریکا درجده، مسائل مربوط به حجاج آمریکایی شرکت کننده در موسم حج امسال را بررسی کرد.

وی همچنین با محمد شوکت کنسول انگلیس در جده دیدار کرد و مسائل مربوط به حجاج انگلیسی را که در موسم حج امسال شرکت می کنند، مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.



امسال در موسم حج، 360 هزار زائر از کشورهای مختلف عربی شرکت می کنند. به گفته مسئول مطوفان حجاج عرب، با وجود ناآرامی ها در برخی کشورهای عربی، زائران این کشورها بر اساس سهمیه اختصاص یافته به آنها شرکت خواهند کرد.