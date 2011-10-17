تبادل تجربیات شهری بین مشهد و کراچی کاربردی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان ظهر دوشنبه در دیدار با شهردار شهر کراچی پاکستان اظهار داشت: دو کشور همسایه و دوست ایران و پاکستان، سوابق تاریخی و فرهنگی مشترکی دارند، که این نزدیکی ها می تواند باعث همکاری های مشترک در موضوعات مورد علاقه دو طرف باشد.

وی اظهار داشت: همزمان با گسترش و افزایش جمعیت شهرها و با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته؛ مدیریت شهرهای مختلف به شیوه های گوناگون صورت می پذیرد، که این گونه همکاریها و دیدارها می تواند موجب انتقال تجربیات شده و باعث ارتقاء استاندارهای مدیریت شهری شود.

وی بیان داشت: جمعیت پایتخت معنوی ایران از جمعیت شهر کراچی کمتر است، اما نکته قابل توجه در این شهر، پذیرایی 25 میلیون زائر در سال است، که برنامه ریزی و ساماندهی این افراد در شهر و تامین شرایط مساعد برای آنان، اقدامات خاص خود را می طلبد، که با مدیریت در یک شهر معمولی متفاوت است.

شهردار مشهد گفت: ما آمادگی داریم تجربیات خود در مدیریت شهر مشهد را در اختیار دوستانمان در شهرداری کراچی قرار داده و آموزش های لازم را به آنان رائه دهیم.

پژمان ادامه داد: امید است با دید مشترکی که بین مسئولین شهری مشهد و شهرهای لاهور و کراچی به وجود آمده، شاهد ایجاد پروژهای مختلف به منظور رشد و ترقی این شهرها باشم، زیرا پیشرفت یک شهر اسلامی به نفع کل جهان اسلام است و باعث سربلندی همه مسلمانان در جهان خواهد شد.

شهردار شهر کراچی پاکستان نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از سفر به این شهر گفت:هنگامی که وارد شهر مشهد شدم به شدت تحت تاثیر زیبایی و پاکیزگی شهر قرار گرفتم وهر جایی را که نگاه می کردم نظافت وتمیزی مشهود بود و خبری از زباله در کوچه و خیابانها نبود.

محمد حسین سید افزود: ساخت و سازهای شهری مانند خیابانها و کوچه ها به خوبی طراحی و اجرا شده و مشکلی در حمل و نقل مردم نبود و شهر از یک نظم خاصی پیروی می کرد.

وی تصریح کرد: به محض بازگشت به کراچی، تعدادی از کارشناسان شهری را به منظور بازدید از شهر مشهد و فراگیری آموزش های لازم، به این شهرخواهم فرستاد و از شما نیز خواهشمندم که تجربیات موفق خود در اداره شهر مشهد را در اختیار ما قرار دهید.