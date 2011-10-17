21 میلیون لیتر در مصرف سوخت در کردستان صرفه جویی شد

فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در استان در سال جاری، میزان مصرف در واحدهای صنعتی و مصرف کنندگان عمده در استان کردستان بیش از 21 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده و این روند کاهش نیز همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: در راستای تامین سوخت موردنیاز مصرف کنندگان عمده در استان کردستان واحد سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت این شرکت با بازدیدهای منظم و برآورد و کنترل سوخت تحویلی، زمینه های لازم را برای کاهش چشمگیر مصرف سوخت این واحدها فراهم کرده است و خوشبختانه این مهم در نیمه اول سال جاری عملیاتی شد.

مدیر شرکت فراورده های نفتی استان کردستان یادآور شد: این شرکت دارا بودن 9 ناحیه، وجود زیرساخت های کشاورزی و دامپروری، صنایع،کارخانجات و نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در سطح استان رسالت خود را در تامین و توزیع سوخت مورد نیاز مصرف کنندگان عمده به خوبی انجام داده است.

یاسمی افزود: دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و امور آب منطقه ای با برآوردهای خود نسبت به ارسال فرم دریافت حدود 90 میلیون لیتر فرآورده جهت واحدهای زیرمجموعه خود اقدام کرده بودند که کارشناسان سرویس های صنعتی شرکت پخش فراورده های نفتی استان با بازدید و سرکشی از این واحدها و برآورد سوخت بر اساس الگوی یک نواخت سوخت نسبت به تحویل 69 میلیون لیتر سوخت به این مصرف کنندگان اقدام کردند.

وی عنوان کرد: با اجرایی کردن این اقدام مهم در نیمه اول سال جاری بیش از 21 میلیون لیتر از مصرف سوخت در واحدهای تولیدی و مصرف کنندگان عمده صرفه جویی شده است که در صورت تحویل بخش عمده ای از این سوخت با توجه به مرزی بودن استان به صورت غیرمجاز وارد شبکه شده و یا اینکه از طریق قاچاق مصرف می شد.