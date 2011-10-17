نخستین انجمن شعر اهل بیت(ع) در اولین پایتخت تشیع آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی پیش از ظهر دوشنبه در نخستین انجمن شعر اهل بیت هدف برگزاری این انجمن را ترویج فرهنگ اسلامی و اهل بیت و اشاعه فرهنگ کربلا و بررسی اهداف قیام امام حسین (ع) عنوان کرد.

حجت الاسلام حمید عظیمی تاکید کرد: این انجمن با هدف ساماندهی اشعار حوزه مذهبی و فاخر و تاریخی به دور از بدعت ها تشکیل شده تا مردم را به دنیای معرفت پیوند دهد.

به گفته وی، شاعران موفق تبریزی در سایه شاعران معروف فراموش شده اند که تشکیل این انجمن فرصتی برای معرفی و شناسایی شاعران جوان و موفق همچون عابد است.

عظیمی با بیان اینکه این انجمن در ارتقای اشعار آیینی نقش بسزایی دارد افزود: انجمن یاد شده هر هفته یکشنبه ها در محل سازمان تبلیغات جلسه داشته و شرکت برای عموم مردم آزاد است.

همچنین سید مسعود نقیب یکی از موسسان انجمن تشکیل انجمن، هدف ازتشکیل انجمن شعر اهل بیت را اشاعه فرهنگ عاشورایی و اتحاد شاعران و مداحان و ذاکران اهل بیت دانست.

وی با بیان اینکه برای اعضای انجمن شناسنامه تهیه خواهد شد، تاکید کرد: توجه به سیرت اهل بیت در مدح و مصیبت اولین نکته ای که باید مورد توجه شاعران قرار گیرد.