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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

میبدی:

ایمن سازی ترافیکی 130 مدرسه در مشهد انجام شد

ایمن سازی ترافیکی 130 مدرسه در مشهد انجام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از ایمن سازی ترافیکی بیش از 130 مدرسه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امامی میبدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای شهریور ماه امسال طرحی با نام "استقبال از مهر" در این سازمان به تصویب رسید، این طرح شامل خط کشی عابر پیاده در محدوده مدارس و همچنین نصب تابلوهای هشداردهنده عابر پیاده و سایر تجهیزات ترافیکی در این نقاط بود.

وی با اشاره اینکه طرح استقبال از مهر در راستای ایمنی شهروندان به خصوص دانش آموزان است، گفت: از ابتدای شهریور ماه تاکنون حدود سه هزار و 540 متر مربع خط کشی عابر پیاده برای 130 مدرسه در سطح شهر انجام شده  و در همی راستای بیشتر از 50 نقطه شهر نیز تابلوهای هشدار و تجهیزات ایمنی نصب شده است، که این طرح هم اکنون نیز در سطح شهر ادامه دارد.

امامی میبدی در ادامه از نصب بیش از چهار هزار و 500 استوانه ایمنی در سطح شهر خبر داد و گفت: از اوایل شهریور ماه طرح تعویض و نصب این استوانه ها به صورت روزانه در سطح شهر در دستور کار مستمر این سازمان قرار دارد.

کد مطلب 1435419

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