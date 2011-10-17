اجرای نمایش "اعترافاتی درباره زنان" در تبریز تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای این نمایش که از روز شنبه 16 مهر جاری در سالن اصلی خانه تئاتر تبریز به روی صحنه رفته است به دلیل استقبال گسترده تماشاگران، تا روز جمعه 29 این ماه تمدید شد.

"اعترافاتی درباره زنان" به کارگردانی "فرزین ریحانی راد" با بازی "میر سعید مولویان"، "ژیلا آل ارشاد" و "تارا میرک" اجرا می شود.

"سمیه کارگر" دستیار کارگردان، "میثم عادلی" مدیر صحنه، "حمیده خلیلی" منشی صحنه، "پدرام راجی" افکت و موسیقی، ‌"نگار کاغذچی" طراح صحنه و لباس، "بهرام ثقفی" طراح و اجرای نور، "فرهاد تقی زاده" اجرای دکور و "سید محمد باقر قوام" طراح پوستر و بروشور نمایش اعترافتی درباره زنان هستند.