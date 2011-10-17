تنها راه نجات استانهای ساحلی از پسماند، ساخت کارخانه زباله سوز است

فرهاد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بحث زباله و پسماند در گیلان به عنوان یک مشکل اساسی مطرح است، افزود: استانهای ساحلی از این معضل به شدت رنج می برند.

وی همچنین از اجرایی شدن ساخت کارخانه های زباله سوز در مناطق ساحلی استان خبرداد و اظهارداشت: با پیگیری های که از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در حال انجام است، ساخت کارخانه زباله سوز در مناطق ساحلی گیلان که در مصوبه دولت در دور سوم سفر به تصویب رسید، اجرایی می شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان گفت: هم اکنون کار تفکیک زباله از مبدا در اکثر شهرها برای کاهش زباله شروع شده که این مسئله در کاهش زباله کمک موثری به شهرداریها می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امسال 10میلیارد تومان اعتبار برای ساخت کارخانه زباله سوز با تولید انرژی برق در استان اختصاص یافته است، افزود: برای سال آینده 40 میلیارد تومان به علاوه 50 میلیون دلار مبلغ ارزی به این امر اختصاص می یابد.

کرمی با بیان اینکه طراحی و ساخت کارخانه کمپوست رودسر از سالهای قبل آغاز شده و هم اکنون در مراحل پایانی قرار دارد، یادآورشد: تکمیل کارخانه ای با این عظمت مستلزم پیگیری جدی مسئولان شهرستانی و نیز کسانی که در زمینه پسماند مسئولیت پیگیری را دارند، است.