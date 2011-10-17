49 درصد ارزش افزوده معدن فارس مربوط به سنگ تزئینی و نما

به گزارش خبرگزاری مهر، سید داوود حسینی افزود: با بهره برداری از معادن جدید در شش ماهه نخست امسال تعداد واحدهای فعال معدنی استان به بیش از 359معدن رسید.

وی افزود: با بهره برداری از معادن جدید در نیمه نخست امسال به ظرفیت استخراج مواد معدنی چهار میلیون و836 هزار تن افزوده شده است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین اظهار داشت: هم اکنون ذخایر قطعی معادن استان به بیش از یک هزار و 725 میلیون تن رسیده است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس میزان اشتغال درمعادن استان را 5 هزار و 883نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون جهت ایجاد معادن استان بیش از یک هزار و 460 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

حسینی میزان استخراج سالانه معادن استان را 27 میلیون تن اعلام کرد و گفت: از 37 ماده معدنی شناسایی شده در کشورو استان 20 نوع ماده معدنی نظیر سنگ آهک، مارن ، سنگ گچ، مرمریت، سنگ چینی، خاک نسوز صنعتی ،سنگ آهن،کرومیت،منگنز،سربوروی ، مس، نیکل،سیلیس،نمک آبی وسنگی و... استخراج می شود.

وی اضافه کرد: استان فارس با استخراج 90 درصدی، رتبه اول استخراج خاک نسوز و صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین از جمله ظرفیتهای بخش معدن استان را رتبه دوم کشور در استخراج سنگ تزئینی و نما اعلام کرد و گفت: هم اکنون 20 درصد معادن سنگ تزئینی کشور در استان فارس قراردارد و 53 درصد از اشتغال موجود در بخش معدن استان مربوط به این بخش است.

وی از فعالیت 350 واحد فرآوری سنگ در استان خبر داد و گفت: 49 درصد ارزش افزوده بخش معدن استان مربوط به سنگ تزئینی و نماست.