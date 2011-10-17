فاصله بین دانش و اجرا در حوزه تعاون از بین می رود

دکتر خلیل کلانتری رئیس موسسه پژوهشی توسعه تعاون کشور در حاشیه افتتاح این مرکز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مشکلاتی که همواره بین دانشگاه و حوزه اجرا فاصله می اندازد، فقدان برخورداری از مراکز پژوهشی و تحقیقاتی است که خوشبختانه با راه اندازی این موسسه بسیاری از مشکلات ناشی از آن کاهش خواهد یافت.

وی افزود: موسسه پژوهشی توسعه تعاون مکانی برای دانشگاهیان و سازمانهای اجرایی است به منظور ارتباط موثر این دو بخش مهم با یکدیگر است.



کلانتری با اشاره به اینکه این موسسه از اعتبار دولتی استفاده نمی کند، تصریح کرد: کلیه هزینه های اینجا از طریق پروژههای تحقیقاتی که که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به موسسه واگذار می کند تامین می شود.



رئیس موسسه پژوهشی توسعه تعاون در ادامه اظهار داشت: این موسسه با هدف هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سمت بخش تعاون به منظور شکوفایی این بخش مهم در اقتصاد ایجاد شده است.



کلانتری با بیان اینکه موضوعات پایان نامه ها را وزارتخانه در اختیار دانشجویان علاقه مند قرار می دهد افزود: در پایان نتیجه پروژهها در شورای راهبردی موسسه گزارش و بررسی می شود.



به گفته این مسئول موسسه پژوهشی توسعه تعاون با 10 نفر کارشناس به صورت ثابت کار خود را آغاز کرد.



به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه موسسه پژوهشی توسعه تعاون کشور در دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران که درکرج واقع است، با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس اداره تعاون البرز و جمعی از مسئولان دانشگاهی، دانشجویان و اصحاب رسانه با هدف ارتباط موثر بین بخشهای دانش و اجرا افتتاح شد.