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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

در مدینه منوره ؛

سرپرست حجاج ایرانی سرزده از اقامتگاه جانبازان بازدید کرد

سرپرست حجاج ایرانی سرزده از اقامتگاه جانبازان بازدید کرد

چند روز پس از اینکه کاروان جانبازان ایرانی وارد مدینه منوره شد، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی به طور سرزده به محل اقامتگاه‌شان رفت تا ضمن دیدار آنها در جریان امور این کاروان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از معاونان و مدیران بعثه مقام معظم رهبری در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر را همراهی می‌کردند.

حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در دیدار با جانبازان با بیان اینکه هماهنگی‌های ویژه‌ای با سازمان حج و زیارت درباره امور کاروان جانبازان صورت گرفته است، گفت: دو گروه شدن کاروان جانبازان یکی از تمهیدات برای ایجاد آسایش بیشتر جانبازان زائر سرزمین وحی است.

سرپرست حجاج ایرانی درباره وضعیت اسکان زائران کاروان جانبازان نیز گفت: هر چند هتلی که امسال جانبازان عزیز در آن اقامت گزیده‌اند با توجه به شرایط جانبازان، بهترین هتل موجود مدینه است ولی ما همچنان در حال بهبود وضعیت مسکن شما هستیم.

وی همچنین از عزم جدی دستگاه حج برای مهیا کردن حضور بیشتر جانبازان خبر داد و گفت: مشتاق این سفر در بین جانبازان زیاد است و ما هم تمام تلاش‌مان را برای افزایش ظرفیت می‌کنیم ولی شرایط ایام تشریق بسیار دشوار است. البته ما با موسسه مطوفین مذاکراتی داشته‌ایم تا برای جانبازان ما جای مخصوصی در عرفات در نظر بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در ادامه این دیدار، در جریان پیشنهادات و نکاتی که جانبازان زائر حرم نبوی مطرح می‌کردند قرار گرفت. این جلسه در پایان با سخنرانی حجت‌الاسلام راشد یزدی و ذکر مصیبت اهل‌بیت متبرک شد.

کد مطلب 1435426

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