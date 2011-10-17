مطالعه یکی از شاخصه های رشد فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه کتاب استان کرمانشاه، گفت: باید برپایی این نمایشگاه و همزمانی آن را با سفر مقام رهبری به استان کرمانشاه را به فال نیک گرفته و نقطه عطفی در تاریخ و فرهنگ کرمانشاه دانست. ‌

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: میزان مطالعه یکی از شاخصه های رشد فرهنگی در هر جامعه ای محسوب می شود که این شاخصه اهمیت مطالعه و کتابخوانی را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور ما باید افزایش داشته باشد، تصریح کرد:‌ برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و عرضه کتاب به قیمت مناسب از مهمترین راهکارهای ترویج فرهنگ مطالعه در کشور است.

آفتابی گفت: ‌سرانه مطالعه و کتابخوانی در استان کرمانشاه از دیگر استان‌های همجوار بالاتر است و فروش بالای کتاب در شش دوره نمایشگاه سراسری کتاب در این استان گواه این ادعاست.

در ادامه جلال منکرسی، معاون سیاسی امینی استانداری کرمانشاه با اشاره به سفر پر خیر و برکت رهبر انقلاب به استان کرمانشاه، گفت: سفر تاریخی رهبر فرزانه انقلاب به استان کرمانشاه و برپایی همزمان نمایشگاه سراسری کتاب در استان را به فال نیک و مثبت ارزیابی می کنیم.

وی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار کتاب در زندگی فرد فرد جامعه، تاکید کرد: همانطور که جسم انسان نیازهایی دارد، علم نیز غذای روح است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: در عرصه مطالعه و کتاب، مولفان و نویسندگان نقش مهمی دارند و باید تولیدات خود را به روز و همگام با نیازهای جامعه کنند.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه، آیت الله ممدوحی نماینده خبرگان رهبری و جمعی دیگر از مسئولان استانی حضور داشت.

این نمایشگاه از امروز تا اول آبان ماه برای بازدید علاقمندان دایر است و در حاشیه این نمایشگاه غرفه هایی از نمایندگی خبرگزاری های سراسری نیز دایر است.