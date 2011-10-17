25 استاد دانشگاه شریف امروز بازنشسته شدند/ تشریح دلایل بازنشستگی

رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر درباره برخی جزئیات بازنشستگی 25 استاد این دانشگاه که امروز صورت گرفت، گفت: طبق آیین نامه جدید بازنشستگی وزارت علوم که ابلاغ شده 25 نفر از استادان دانشگاه شریف با درجه مربی و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را بازنشسته کردیم.

وی تاکید کرد: این اقدام دقیقاً طبق قانون صورت گرفته و هیچ مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: طبق قانون این استادان دارای 30 سال خدمت و 65 سال سن هستند. به هر حال، این استادان یک عمر زحمت کشیده اند و الان هم زمان بازنشستگی شان فرا رسیده است.

روستا آزاد درباره جذب استادان جدید در این دانشگاه، اظهار داشت: ما محدودیتی در جذب نداریم و طی سه سال گذشته تاکنون 60 نفر با درجه عمدتاً استادیاری و منطبق بر راهبردهای دانشگاه و وزارت علوم جذب شده اند. همه این افراد که جذب شده اند شاخص و جوان هستند.