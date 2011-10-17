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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

روستا آزاد در گفتگو با مهر:

25 استاد دانشگاه شریف امروز بازنشسته شدند/ تشریح دلایل بازنشستگی

25 استاد دانشگاه شریف امروز بازنشسته شدند/ تشریح دلایل بازنشستگی

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از بازنشستگی 25 استاد این دانشگاه با درجه مربی و دارای 65 سال سن خبر داد.

رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر درباره برخی جزئیات بازنشستگی 25 استاد این دانشگاه که امروز صورت گرفت، گفت: طبق آیین نامه جدید بازنشستگی وزارت علوم که ابلاغ شده 25 نفر از استادان دانشگاه شریف با درجه مربی و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را بازنشسته کردیم.

وی تاکید کرد: این اقدام دقیقاً طبق قانون صورت گرفته و هیچ مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: طبق قانون این استادان دارای 30 سال خدمت و 65 سال سن هستند. به هر حال، این استادان یک عمر زحمت کشیده اند و الان هم زمان بازنشستگی شان فرا رسیده است.

روستا آزاد درباره جذب استادان جدید در این دانشگاه، اظهار داشت: ما محدودیتی در جذب نداریم و طی سه سال گذشته تاکنون 60 نفر با درجه عمدتاً استادیاری و منطبق بر راهبردهای دانشگاه و وزارت علوم جذب شده اند. همه این افراد که جذب شده اند شاخص و جوان هستند.

کد مطلب 1435429

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