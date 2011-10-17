شادی نشان طلا گرفت/ 3 مدال ازآن قایقرانان ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های روئینگ قهرمانی آسیا در کره جنوبی، پاروزنان کشورمان در بخش زنان و مردان صاحب سه نشان طلا، نقره و برنز شدند.

محسن شادی امید اول کسب سهمیه المپیک ایران در رشته روئینگ، در مسابقه فینال با گذر از رقبای خود در ماده سنگین وزن یک نفره بزرگسالان به نشان طلا رسید. شادی برای حضور در المپیک لندن ماده مسابقاتی خود را تغییر داده است. تیم دو نفره جفت پاروی ایران هم در بخش مردان باترکیب محمد حمزه و حامد خدری به مصاف رقبای خود رفتند و با ایستادن در رده سوم فینال به نشان برنز رسیدند.

در ماده هشت نفراه روئینگ مردان هم تیم ایران در بخش سنگین وزن در مصاف با قهرمانان به نام آسیا در مرحله فینال بعد از کشورهای چین و هند سوم شد و مدال برنز را ازآن خود کرد.