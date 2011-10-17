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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

مستند "رسم ملکوت" روی میز تدوین است

مستند "رسم ملکوت" روی میز تدوین است

مجموعه مستند روایی "رسم ملکوت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی بهروز نورانی‌پور به مرحله تدوین رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "رسم ملکوت" در قالب 10 قسمت 20 دقیقه‌ای در مناطق آذری نشین ایران و در شهرهایی مانند تبریز، ارومیه، طالش، زنجان، اردبیل و ... در مدت دو ماه تصویربرداری شده است.

نورانی پور در رابطه با موضوع این مستند گفت: این مستند آداب و رسوم مردم خطه آذربایجان را در ماه مبارک رمضان به تصویر کشیده و آداب و سنن قدیمی آذری زبانان ایران را که تا حدی به دست فراموشی سپرده شده و یا کارکرد خود را از دست داده اند، بازسازی کرده است. این مجموعه همچنین آئین‌ها و مراسم رمضانی را که هنوز در میان آذری‌ها رواج دارد در قالب تصاویری زیبا معرفی می‌کند.

مستند "رسم ملکوت" در سیمای آذری شبکه جهانی سحر به زبان آذری تولید شده و در ماه مبارک رمضان سال آینده پخش می‌شود.

عوامل تولید این مستند عبارتند از تهیه کننده، کارگردان و نویسنده: بهروز نورانی پور، تصویربردار: محمدنوری، صدابردار: بهنام شیخ احمدی، مدیر تولید: گلاویژ میرزایی، تدوین: یدالله فاتحی.
 

کد مطلب 1435432

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