سرقت داماد نقابدار از خانه پدر زن

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه شب زنی 29 ساله به پلیس مشهد مراجعه کرد و مدعی شد 4 نفر نقابدار با چوب و چماق وارد منزل پدری وی شده اند و با ایجاد رعب وحشت و ضرب و شتم وی و خانواده اش، اقدام به سرقت کرده اند.

وی در ادامه اظهاراتش به پلیس گفت: سارقان، کیف دستی اش که حاوی دو میلیون ریال تراول و یک حلقه انگشتری طلا بوده را برداشته و حدود 15 میلیون تومان به وسایل منزل پدرش خسارت وارد کرده اند.

زن جوان افزود: با توجه به آشنایی صدای یکی از سارقان نقابدار در یک فرصت مناسب نقاب او را پایین کشیده و متوجه شده که همسر سابقش است.

با توجه به اظهارات شاکی و اهمیت موضوع، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی استان خراسان رضوی وارد عمل شدند و با انجام اقدامات اطلاعاتی و خاص پلیسی مخفیگاه متهم را شناسایی و روز گذشته در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

متهم که در ابتدا منکر هرگونه سرقتی بود با مواجه شدن با شاکیان و مدارک پلیس لب به اعتراف گشود و به سرقت از منزل پدر زن سابقش اعتراف کرد.

متهم با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد و تلاش پلیس جهت دستگیری همدستان وی ادامه دارد.