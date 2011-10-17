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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

سرقت داماد نقابدار از خانه پدر زن

زنی جوان با مراجعه به پلیس در مشهد، مدعی شد یکی از سارقان نقابداری که به منزلشان دستبرد زده شوهر سابقش بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه شب زنی 29 ساله به پلیس مشهد مراجعه کرد و مدعی شد 4 نفر نقابدار با چوب و چماق وارد منزل پدری وی شده اند و با ایجاد رعب وحشت و ضرب و شتم وی و خانواده اش، اقدام به سرقت کرده اند.

وی در ادامه اظهاراتش به پلیس گفت: سارقان، کیف دستی اش که حاوی دو میلیون ریال تراول و یک حلقه انگشتری طلا بوده را برداشته و حدود 15 میلیون تومان به وسایل منزل پدرش خسارت وارد کرده اند.

زن جوان افزود: با توجه به آشنایی صدای یکی از سارقان نقابدار در یک فرصت مناسب نقاب او را پایین کشیده و متوجه شده که همسر سابقش است.

با توجه به اظهارات شاکی و اهمیت موضوع، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی استان خراسان رضوی وارد عمل شدند و با انجام اقدامات اطلاعاتی و خاص پلیسی مخفیگاه متهم را شناسایی و روز گذشته در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

متهم که در ابتدا منکر هرگونه سرقتی بود با مواجه شدن با شاکیان و مدارک پلیس لب به اعتراف گشود و به سرقت از منزل پدر زن سابقش اعتراف کرد.

متهم با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد و تلاش پلیس جهت دستگیری همدستان وی ادامه دارد.

کد مطلب 1435437

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