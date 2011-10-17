نظارت بر اصناف با جدیت در البرز تداوم دارد

رمضان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ستاد ریافت لوح تقدیری از سوی 'قسم نوده فراهانی" رئیس شورای اصناف کشور به دلیل فعالیت هایش دریافت کرده است.

وی افزود: دراین لوح سپاس از تدابیر مدیریتی ، خدمات ارایه شده در جهت تنظیم بازار ، اجرای طرح تشدید بازرسی در ماه مبارک رمضان و نیز حضور گسترده بازرسین واحد بازرسی و نظارت اصناف در سطح بازار تقدیر شده است.

رستمی بیان کرد: واحد بازرسی و نظارت اصناف استان البرز در جهت کنترل بازار در شش ماهه اول سال ، از یکهزار و 574 واحد صنفی آرایشگا های زنانه بازرسی و 228 مورد تخلف صنفی اعمال قانون شده است.

وی گفت: همچنین در طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی مشاور املاک از دو هزار 352 واحد بازرسی و 750 مورد پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

این مسئول عنوان کرد: واحد بازرسی و نظارت طرح تشدید بازرسی و نظارت مربوط به طرح ضیافت در استان را از ابتدای ماه مبار ک رمضان تا عید سعید فطر اجرا و نظارت شدید بر دو نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و 600 فروشگاه فروش فوق العاده در شهرستان کرج داشته است.

وی گفت: در مدت اجرای نظارت طرح ضیافت تعداد 15هزار و 68 مورد بازرسی از همه واحدهای صنفی استان صورت گرفت که یک هزار و 104 مورد از آنها منجر به تشکیل پرونده به ارزش دو میلیارد و 66 میلیون و 927 هزار و 800 ریال شده است.