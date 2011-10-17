دو میلیارد تومان برای ساخت مجتمع فرهنگی و هنری آستارا هزینه شد

کیوان اسدپور درگفتگو با خبرنگار مهر همچنین از اختصاص 170 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل ساخت این پروژه در سال جاری خبرداد و افزود: سالن این مجتمع در قالب فاز نخست به ظرفیت 750 نفر در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی شهر بندری آستارا را فاقد مجتمع و مجموعه فرهنگی متناسب با وضعیت فرهنگی این شهر مرزی عنوان کرد و اظهار داشت: با بهره برداری از مجتمع فرهنگی در حال ساخت، زمینه اجرا و برگزاری آیین ها و برنامه‌ های فرهنگی بزرگ آستارا بیش از پیش فراهم می ‌شود.

فرماندارآستارا درادامه با اشاره به اینکه این مجتمع در سه بخش اداری، هنری و سالن آمفی تئاتر در زمینی به وسعت سه هزار و ‪ ۱۲۸ ‬ متر مربع در حال ساخت است، گفت: این مجتمع دارای بخش های مختلف برای برگزاری کلاس ها، جلسات و نمایشگاه های فرهنگی و هنری است.

وی همچنین ایجاد مراکز و مجتمع‌ های فرهنگی را زمینه ساز بروز و شکوفایی استعدادها و رشد فرهنگی و هنری جوانان مستعد این خطه ذکر کرد و یادآورشد: در دوره دولت دهم که اولویت اصلی به بخش فرهنگی داده شده، عقب ماندگی ها، نیازمندی ها و زیرساخت های فرهنگی ضروری شهرستان مرزی آستارا تکمیل خواهد شد.