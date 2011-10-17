ورزش خراسان رضوی چشم ‌انتظار توجه بخش خصوصی است

خسرو منعمی در حاشیه مسابقات والیبال جوانان روستایی و عشایر منطقه پنج کشور در نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال فقط یک مجموعه صنعت و یک تعاونی اعتباری از والیبال استان حمایت کرده‌اند که امیدواریم سایر بخش‌های خصوصی نیز همچون اینها به ورزش استان توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون حمایت‌ها و توجه‌های خوبی از سوی استاندار و دیگر مسئولان به ورزش استان شده‌ است اظهار داشت: ولی هنوز این تیم‌ها نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی بهتری بوده و این امر یک ضرورت برای ورزش استان است.

وی تصریح کرد: کمبود اعتبارات و اماکن ورزشی هنوز در خراسان رضوی مشهود است.

معاون اداره‌کل تربیت بدنی خراسان رضوی تصریح کرد: با وجود تمام کمبودهای موجود، باید توجه داشت که در دولت‌های نهم و دهم در حوزه ورزش و اماکن ورزشی، یک انقلاب بزرگ رخ داده و کارهای عظیمی انجام شده است اما هنوز باید کارکرد تا بتوان ورزش استان را به حد مطلوب رساند.

منعمی گفت: 30 درصد کل بودجه فرهنگی دستگاه اجرایی ورزش به هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری تخصیص داده شده است.

رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری خراسان رضوی گفت: 378 سالن ورزشی در استان ایجاد شده که 65 درصد آن متعلق به روستاها است.

منعمی اضافه کرد: در چند سال اخیر ورزش روستایی و عشایری شتاب خوبی داشته است.