ورزش خراسان رضوی چشم ‌انتظار توجه بخش خصوصی است

خسرو منعمی در حاشیه مسابقات والیبال جوانان روستایی و عشایر منطقه پنج کشور در نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال فقط یک مجموعه صنعت و یک تعاونی اعتباری از والیبال استان حمایت کردهاند که امیدواریم سایر بخشهای خصوصی نیز همچون اینها به ورزش استان توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه تاکنون حمایتها و توجههای خوبی از سوی استاندار و دیگر مسئولان به ورزش استان شده است اظهار داشت: ولی هنوز این تیمها نیازمند حمایتهای مادی و معنوی بهتری بوده و این امر یک ضرورت برای ورزش استان است.
وی تصریح کرد: کمبود اعتبارات و اماکن ورزشی هنوز در خراسان رضوی مشهود است.
معاون ادارهکل تربیت بدنی خراسان رضوی تصریح کرد: با وجود تمام کمبودهای موجود، باید توجه داشت که در دولتهای نهم و دهم در حوزه ورزش و اماکن ورزشی، یک انقلاب بزرگ رخ داده و کارهای عظیمی انجام شده است اما هنوز باید کارکرد تا بتوان ورزش استان را به حد مطلوب رساند.
منعمی گفت: 30 درصد کل بودجه فرهنگی دستگاه اجرایی ورزش به هیئت ورزشهای روستایی و عشایری تخصیص داده شده است.
رئیس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری خراسان رضوی گفت: 378 سالن ورزشی در استان ایجاد شده که 65 درصد آن متعلق به روستاها است.
منعمی اضافه کرد: در چند سال اخیر ورزش روستایی و عشایری شتاب خوبی داشته است.
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