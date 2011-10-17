اردشیر سعد محمدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران میزان مصرف مس در دنیا را به ازای هر نفر 3 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مصرف مس در کل دنیا 19 میلیون تن است که پیش بینی می شود در سال 2035 این میزان به 40 میلیون تن برسد که بر اساس آمارها دو برابر ظرفیت تولید و مصرف فعلی مس در دنیا است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: با توجه به اینکه استحصال این ماده فرآوری و فروش آن به لحاظ اقتصادی کاملا سودده بوده و قابلیت مصرف آن در صنایع مختلف وجود دارد این کالا دارای تقاضایی بیش از میزان تولید جهانی است لذا سرمایه گذاری در این بخش به لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کاملا توجیه پذیر است.

وی تصریح کرد: تا سال 2015 با 88 پروژه ای که در دنیا در حال اجرا است ظرفیت تولید مس 5.7 میلیون تن افزایش می یابد که از این رقم 4.3 میلیون تن مربوط به چین است.

سعد محمدی گفت: از این رقم 1.7 میلیون تن مربوط به تولید مس از قراضه های مس است ضمن اینکه از 19 میلیون تومان تولید فعلی مس در دنیا تنها 15.5 میلیون تن تولید حاصل از استخراج معدنی است.

وی اظهارداشت: از سال 2013 به بعد با توجه به کاهش عیارهای معدنی دنیا کارشناسان پیش بینی کرده اند که تا سال 2030 سالانه 2 درصد از ظرفیت تولید معدنی مس کاسته شود.

سعد محمدی ادامه داد: با توجه به تقاضایی که تا سال 2035 برای دنیا تصویر شده است روی آوردن به شناخت پتانسیل های معدنی در کشور موضوعی مهم تلقی می شود به این معنا که اگر بتوان ذخایر کشور را شناسایی و فضای تولید این ماده معدنی را فراهم کنیم به طور قطع در آینده این صنعت در داخل کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار خواهد شد.

وی افزود: امروز 12 استان کشور در زمینه اکتشاف مس فعالیت دارند که در میان آنها کرمان، پتانسیل بسیار بالایی دارد ضمن اینکه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، قم، زنجان، سیستان و بلوچستان و یزد نیز در این زمره قرار می گیرند.

سعد محمدی تصریح کرد: شاخصه اکتشاف بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا در موسسه ژئوفیزیک در ایران در حال افزایش است و تا 12 هزار کیلومتر امکان شناسایی این ذخیره ها را در دستور کار داریم.

وی گفت: در سال 88 ،45 هزار متر کار عملیات حفاری اکتشافی انجام شده که این رقم در سال 89 به 92 هزار متر رسیده است این در حالی است که امسال علی رغم اینکه هنوز مهرماه به پایان نرسیده اما توانسته ایم از 92 هزار متر حفاری سال گذشته عبور کنیم و تا پایان سال 90 به 150 هزار متر برسیم. ضمن اینکه هدف گذاری ها انجام 300 هزار متر حفاری اکتشافی در سال 90 است.

سعدمحمدی میزان ذخیره خالص مس در سال 88 را 14.5 میلیون تن عنوان و تصریح کرد: با اکتشافی که مهندسان ایرانی در سال 89 انجام دادند توانستیم این ذخیره را به 18 میلیون تن برسانیم و رتبه نهم جهان را به دست آوریم ضمن اینکه تا پایان سال میزان ذخایر مس به 21 میلیون تن خواهد رسید و رتبه هفتم دنیا را کسب خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس از آغاز به کار 5 معدن جدید در سال 89 خبر داد و گفت: سال گذشته معادن دره آلو در بردسیر کرمان با 246 نفر اشتغال ، دره زال با 220 نفر اشتغال، معدن ایجو ، چاه فیروزه و چاه مسی آغاز به کار کرد ضمن اینکه امسال در فروردین ماه نیز معدن چهل کوره سیستان افتتاح شد و 100 نفر را مشغول به کار کرد.

وی ادامه داد: در ماه آینده معدن نوچون در کرمان ، سرکوه کهنگ ، دره زرشک و هفت چشمه بازگشایی و افتتاح خواهد شد.

به گفته سعد محمدی ایران تنها کشور دنیا است که تمام مراحل مس را از اکتشاف، تغلیظ ، استحصال و تولید کنسانتره ، ذوب آندی و مس کاتدی را تولید می کند. ضمن اینکه ایران به لحاظ تولید مس کاتدی قصد دارد به رتبه هفتم دنیا برسد این در حالی است که هم اکنون رتبه 22 دنیا را داریم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس تصریح کرد: برای دست یابی به اهداف تولید مس کاتدی 40 پروژه آغاز شده که در کمتر از یک و نیم سال گذشته مناقصات بین المللی آن برگزار و مشاوران داخلی و خارجی انتخاب شده اند ضمن اینکه قراردادها منعقد شده و مشغول به کار شده اند.

وی ادامه داد: 7هزار و 700 میلیارد تومان پروژه در صنعت مس آغاز شده که از این تعداد 17 کارخانه به تولید کنسانتره می پردازند و ظرفیت کارخانجات کنسانتره فعلی 900 هزار تن است که به دو و نیم میلیون تن خواهد رسید و نتیجه نهایی آن تولید 700 هزار تن مس کاتدی خواهد بود. در تک تک معادنی که گشایش می یابد کارخانه کنسانتره نیز احداث می شود.

وی از وجود 6 پروژه ذوب اسید و اکسیژن خبر داد و گفت: آب، برق و گاز مورد نیاز پروژه های صنعت مس به صورت کامل از سوی شرکت ملی صنایع مس تامین خواهد شد. 5 هزار و 200 معدن پروانه دار در کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس خاطرنشان کرد: تلاش شده در معادن از تکنولوژی های روز دنیا استفاده شود که بر این اساس در سال 89 تعداد 26 دستگاه تراک 136 تنی وارد کشور شده و در آبان ماه امسال نیز 2 دستگاه تراک 240 تنی وارد کشور می شود ضمن اینکه در برنامه واردات تراک های 360 تنی نیز دیده شده است.

وی همچنین ایمنی در معادن را از جمله نکات مورد توجه شرکت صنایع ملی مس دانست و گفت: ایمنی در معادن مورد توجه جدی قرار گرفته است.

سعد محمدی در پایان به برگزاری نخستین کنگره ملی مس از دوم تا چهارم آبان ماه با حضور 30 کشور دنیا در ایران خبر داد و گفت: به این کنگره 500 مقاله ارائه شده که 330 مقاله پذیرفته و 50 مقاله برتر شناخته شده استضمن اینکه نمایشگاه جنبی نیز در کنار آن برگزار خواهد شد.