به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، عبدالعزیز بن رحیم الحازمی معاون مدیرکل هواپیمایی عربستان در نشست سالیانه شورای نمایندگان شرکتهای هواپیمایی فعال در عربستان که به مناسبت موسم حج امسال برگزار شد، اعلام کرد: هواپیمایی عربستان با فراهم کردن تمام امکانات انسانی و مادی و تجهیزات فنی در تمام فرودگاهها برای موسم حج امسال آماده شده است. هواپیمایی عربستان همچنین جدولهای پروازهای ویژه نقل حجاج را آماده کرده است.

وی در گفتگو با عکاظ از جابجایی 500 هزار حاجی از 42 ایستگاه بین المللی در پروازهای مخصوص نقل حجاج و پروازهای منظم و صدور کارتهای پرواز برای پروازهای ورودی و برگشتی از کشوری که پروازها به عربستان از آنجا آغاز می شود، خبر داد.

این نشست با حضور نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با امور حج و مدیران شرکتهای هواپیمایی فعال در عربستان با هدف بررسی آمادگی های ویژه موسم حج امسال برگزار شد.

به گفته وی، هواپیمایی عربستان خدماتی را به حجاج ارائه می کند که یکی از آنها صدور کارتهای پرواز و ورود به هواپیما برای پروازهای ورودی و خروجی از کشورهای دیگر به عربستان است به عنوان مثال کارکنانی از هند و اندونزی برای کار در سالنهای خروجی در دوره برگشت حجاج برای تسهیل و سهولت در خدمت به حجاج به کار گرفته می شوند.



وی افزود: 25 درصد زائرانی که هواپیمایی سعودی منتقل می کند، حجاج هندی هستند، همچنین جدول پروازها آماده شده است و 34 فروند هواپیما برای جابجایی حجاج اجاره شده است تا پروازهای منظم با خلل و بی نظمی روبرو نشود.