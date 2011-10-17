478 پستاندار در سیستان و بلوچستان شمارش شدند

خسرو افسری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این سرشماری که بیشتر گونه های شاخص مد نظر بود در 9 منطقه به وسعت یک میلیون هکتار توسط 65 نفر کارشناس و محیط بان انجام شد.

وی گفت: سرشماری گونه های جانوری یکی از اقدام های اساسی سازمان برای مدیریت حیات وحش است که نقش بسزایی در حفظ محیط زیست دارد.

وی افزود: حیات وحش سیستان و بلوچستان طی چند سال گذشته با تهدید هایی در بخش های مختلف روبرو بوده که خشکسالی، شکار غیر مجاز و تخریب زیستگاه ها از مهم ترین آن ها است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان داشت: در استان بیش از 80 گونه پستاندار از جمله خرس سیاه، پلنگ، کفتار، گربه جنگلی، جبیر، قوچ و میش، کل و بز، پستانداران دریایی و... زیست می کنند.