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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

آیت الله صفایی بوشهری:

پست با نگاه امانتداری امنیت کار خود را ارتقاء دهد

پست با نگاه امانتداری امنیت کار خود را ارتقاء دهد

بوشهر- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: کارکنان پست با نگاه امانتداری، دانش، سرعت، صحت و امنیت کار خود را در کارهای محوله ارتقاء دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در جمع مدیران پست استان بوشهر افزود: پست نیازمند آخرین صنعت نرم افزاری و سخت افزاری با برنامه ریزی دانش بنیان است.

وی با بیان اینکه متصدیان پست، امانتدار مردم هستند، تاکید کرد: امانتداری در امور پستی باید در اولویت فعالیتهای پستی قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر با ابراز خرسندی از عملکرد همراه با برنامه ریزی و نظارت در اداره پست استان، این اداره کل را نیازمند مجهز شدن به آخرین صنعت نرم افزاری و سخت افزاری به همراه برنامه ریزی دانش بنیان  دانست.

وی از مسئولین پست استان خواست که با مرجعیت، مدیریت دانش بنیان و برنامه ریزی، استان بوشهر را به الگوی پروژه های نوین مواصلاتی در ایران اسلامی مبدل کنند.

 

کد مطلب 1435455

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