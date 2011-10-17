پست با نگاه امانتداری امنیت کار خود را ارتقاء دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در جمع مدیران پست استان بوشهر افزود: پست نیازمند آخرین صنعت نرم افزاری و سخت افزاری با برنامه ریزی دانش بنیان است .

وی با بیان اینکه متصدیان پست، امانتدار مردم هستند، تاکید کرد: امانتداری در امور پستی باید در اولویت فعالیتهای پستی قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر با ابراز خرسندی از عملکرد همراه با برنامه ریزی و نظارت در اداره پست استان، این اداره کل را نیازمند مجهز شدن به آخرین صنعت نرم افزاری و سخت افزاری به همراه برنامه ریزی دانش بنیان دانست.

وی از مسئولین پست استان خواست که با مرجعیت، مدیریت دانش بنیان و برنامه ریزی، استان بوشهر را به الگوی پروژه های نوین مواصلاتی در ایران اسلامی مبدل کنند.